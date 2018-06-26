Українській військові завадили бойовикам зробити прорив біля Попасної: деталі

У районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі біля Попасної (Луганщина) українській військові зупинили прорив диверсійно-розвідувальної групи проросійських бойовиків. Для цього українським бійцям довелося застосувати кулемети.

Про це повідомляє 5 канал.

Так, російські окупаційні війська скористались сприятливою для розвідки погодою – туманом – і намагалися підійти до опорного пункту українських військових. У Попасній найближчий опорний пункт проросійські бойовики розмістили на шляху, що веде до окупованого Первомайська. Він розташований на відстані менше кілометра від українських позицій.

Читайте також: ЗСУ серйозно поранили командира проросійських найманців на Донбасі, – ЗМІ

Диверсійна група у складі приблизно 4 осіб намагалася обійти територію ВОПа. Цю групу прикривав кулемет з одної точки. І з іншої – теж крупнокаліберний кулемет,

– розповів один із українських військових.

Зазначається, що бійці ООС помітили диверсантів здалеку, проте навмисно дали їм підійти ближче.

"Коли помітили групу, одразу не відкривали вогонь. Почекали, щоб підійшла. Зрозуміло, в лісі не було видно. По звуку. Після того, коли вже явно побачили противника, відкрили вогонь. Після відкриття була відповідь збоку, тобто підтримка вогнем противника", – розповів український військовий.

До слова, у мережі опублікували відео, на якому знято момент того, як українські військові "розносять на друзки" позицію проросійських бойовиків, координати якої коректувальнику допоміг визначити безпілотник.