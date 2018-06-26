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Українській військові завадили бойовикам зробити прорив біля Попасної: деталі

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Сили ООС завадили бойовикам зробити прорив біля Попасної
Сили ООС завадили бойовикам зробити прорив біля Попасної / Rbc.ua

У районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі біля Попасної (Луганщина) українській військові зупинили прорив диверсійно-розвідувальної групи проросійських бойовиків. Для цього українським бійцям довелося застосувати кулемети.

Про це повідомляє 5 канал.

Так, російські окупаційні війська скористались сприятливою для розвідки погодою – туманом – і намагалися підійти до опорного пункту українських військових. У Попасній найближчий опорний пункт проросійські бойовики розмістили на шляху, що веде до окупованого Первомайська. Він розташований на відстані менше кілометра від українських позицій.

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Диверсійна група у складі приблизно 4 осіб намагалася обійти територію ВОПа. Цю групу прикривав кулемет з одної точки. І з іншої – теж крупнокаліберний кулемет,
– розповів один із українських військових.

Зазначається, що бійці ООС помітили диверсантів здалеку, проте навмисно дали їм підійти ближче.

"Коли помітили групу, одразу не відкривали вогонь. Почекали, щоб підійшла. Зрозуміло, в лісі не було видно. По звуку. Після того, коли вже явно побачили противника, відкрили вогонь. Після відкриття була відповідь збоку, тобто підтримка вогнем противника", – розповів український військовий.

До слова, у мережі опублікували відео, на якому знято момент того, як українські військові "розносять на друзки" позицію проросійських бойовиків, координати якої коректувальнику допоміг визначити безпілотник.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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