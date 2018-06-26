ЗСУ серйозно поранили командира проросійських найманців на Донбасі, – ЗМІ

21 червня на окупованій території Донеччини було серйозно поранено одного із керівників проросійських бойовиків. Ім'я найманця – Георгій Слесарєвський, а його позивний – "Джордж". Наразі він перебуває у госпіталі.

Про це повідомляють сепаратистські ресурси.

Читайте також: Бутусов оприлюднив подробиці загибелі російського найманця "Мамая" на Донбасі

Зазначається, що інцидент трапився поблизу селища Пікузи (колишнє Комінтернове – 24 канал) на передових позиціях окупантів на Південному фронті.

Підкреслюється, що "Джордж" був "командиром батальйону", отримав він мінно-осколкові травми та сильні поранення ніг, відтак його було госпіталізовано.

ЗМІ бойовиків пишуть, що йому є потрібною операція. Також вони збирають гроші на лікування.

За словами волонтера Юрія Мисягіна, посприяли важкому пораненню бойовика українські морські піхотинці.

Нагадаємо, за даними української розвідки минулої доби на Донбасі двох бойовиків російських окупаційних військ було знищено, а трьох – поранено.