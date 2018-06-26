ВСУ серьезно ранили командира пророссийских наемников на Донбассе, – СМИ

21 июня на оккупированной территории Донетчины был серьезно ранен один из руководителей пророссийских боевиков. Имя наемника – Георгий Слесаревский, а его позывной – "Джордж". Сейчас он находится в госпитале.

Об этом сообщают сепаратистские ресурсы.

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Отмечается, что инцидент произошел вблизи поселка Пикузы (бывшее Коминтерново – 24 канал) на передовых позициях оккупантов на Южном фронте.

Подчеркивается, что "Джордж" был "командиром батальона", он получил минно-осколочные травмы и сильные ранения ног, а затем он был госпитализирован.

СМИ боевиков пишут, что ему необходима операция. Также они собирают деньги на лечение.

По словам волонтера Юрия Мисягина, поспособствовали тяжелому ранению боевика украинские морские пехотинцы.

Напомним, по данным украинской разведки, за минувшие сутки на Донбассе двух боевиков российских оккупационных войск было уничтожено, а трех – ранено.