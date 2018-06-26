Появилась информация о преступных действиях боевиков на Донбассе за прошедшие сутки

На протяжении прошлых суток, 25 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. В целом пророссийские наемники 24 раза обстреливали украинские позиции, а четыре из них – из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил на своей странице в Facebook.

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Как подчеркивают украинские военные, боевики применяли преимущественно гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Так, на Луганском направлении горячее всего было в районе населенного пункта Крымское, где пророссийские наемники применяли по украинским позициям 120-миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Также вражеская активность наблюдалась возле населенных пунктов Луганское и Золотое.

Относительно Донецкого направления, то здесь противник применил по защитникам Авдеевки и Крутой Балки 82-миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Кроме того, под прицельным огнем находились украинские защитники Марьинки, Каменки и Верхнеторецкого.

На Мариупольском направлении оккупанты в свою очередь применяли гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Противник в основном обстреливал украинские позиции в районе населенных пунктов Лебединское, Гнутово, Широкино, Павлополь и Старогнатовка.

Добавим, что в результате активных боевых действий одного украинского защитника ранили.

По данным разведки, которые требуют уточнения, двух боевиков российских оккупационных войск уничтожено, трое ранены.

"На протяжении текущих суток боевики российских оккупационных войск два раза открывали огонь по нашим защитникам. На Луганском направлении враг обстрелял из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши позиции в районе города Золотого, а из РПГ и стрелкового оружия в районе населенного пункта Лебединское, что на Мариупольском направлении", – добавляют в пресс-центре ООС.

Напомним, накануне в больнице умер 20-летний украинский военный Руслан Баглык из города Тростянца, что на Сумщине.