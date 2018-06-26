В больнице скончался 20-летний боец, которого ранили в Донбассе
В понедельник, 25 июня, скончался 20-летний украинский военный Руслан Баглик из города Тростянец на Сумщине.
Об этом в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.
Она пояснила, что погибший получил важного ранения от пули снайпера 19 июня.
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"Руслан ушел не приходя в сознание, рядом был отец. Врачи боролись до последней минуты", – написала Губа.
Источник: 24 канал
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