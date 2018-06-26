В больнице скончался 20-летний боец, которого ранили в Донбассе

В понедельник, 25 июня, скончался 20-летний украинский военный Руслан Баглик из города Тростянец на Сумщине.

Об этом в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

Она пояснила, что погибший получил важного ранения от пули снайпера 19 июня.

Читайте также: Запретное оружие: в сети показали арсенал, с которым Донбассе воюют оккупанты

"Руслан ушел не приходя в сознание, рядом был отец. Врачи боролись до последней минуты", – написала Губа.