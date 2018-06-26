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З'явилась інформація про злочинні дії бойовиків на Донбасі минулої доби

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Доба на Донбасі: 24 обстріли з боку бойовиків, 1 воїна ЗСУ поранено, двох бойовиків ліквідовано
Доба на Донбасі: 24 обстріли з боку бойовиків, 1 воїна ЗСУ поранено, двох бойовиків ліквідовано / Соцмережі

Упродовж минулої доби, 25 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Загалом проросійські найманці 24 рази обстрілювали українські позиції, а чотири з яких – із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу.

Про це повідомляє прес-центр Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

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Як підкреслюють українські військові, бойовики застосовували переважно гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Так, на Луганському напрямку найгарячіше було в районі населеного пункту Кримське, де проросійські найманці застосовували по українських позиціях 120-міліметрові міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Також ворожа активність спостерігалася біля населених пунктів Луганське та Золоте.

Щодо Донецького напрямку, то тут противник застосував по захисниках Авдіївки та Крутої Балки 82-міліметрові міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Крім того, під прицільним вогнем перебували українські захисники Мар’їнки, Кам’янки та Верхньоторецького.

На Маріупольському напрямку окупанти своєю чергою застосовували гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Противник здебільшого обстрілював українські позиціі в районі населених пунктів Лебединське, Гнутове, Широкине, Павлопіль та Старогнатівка.

Додамо, що внаслідок активних бойових дій одного українського захисника поранено.

За даними розвідки, які потребують уточнення, двох бойовиків російських окупаційних військ знищено, трьох поранено. 

"Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ два рази відкривали вогонь по наших захисниках. На Луганському напрямку ворог обстріляв з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї наші позиції у районі міста Золотого, а з РПГ та стрілецької зброї у районі населеного пункту Лебединське, що на Маріупольському напрямку", – додають у прес-центрі ООС.

Нагадаємо, напередодні у лікарні помер 20-річний український військовий Руслан Баглик з міста Тростянця, що на Сумщині.

Теги: Новини України
Джерело: 24 канал
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