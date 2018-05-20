Бутусов обнародовал подробности гибели российского наемника "Мамая" на Донбассе

Российский наемник Олег Мамиев, более известный как "Мамай", погиб на Донбассе в тот момент, когда его для своего сюжета снимали пропагандисты Кремля. Вполне, вероятно, смерти оккупанта можно было избежать, но боевик хотел перед камерами стать новым "героем" Донбасса, поэтому не одел индивидуальную защиту.

Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице украинского журналиста Юрия Бутусова.

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"Ликвидация Мамиева произошла прямо во время съемок сюжета для телеканала "Россия" от корреспондента Сладкова. Видеооператор и звукооператор при этом получили легкие ранения и попали в больницу, и поэтому мы видим все детали и обстоятельства боя", – отметил журналист.

По его словам, приезд в Донецк съемочной группы телеканала "Россия" стал событием для наемников.

Лично Мамиев повез съемочную группу на передовые позиции в районе поселка Крутая Балка под Авдеевкой. Мамиев хотел покрасоваться. Он вел машину сам, не одел каску, и как потом выяснилось, одел на себя бронежилет без бронепластин, чтобы было легко и удобно показывать себя мужественным телегероем. Ведь Мамиев знает, что карьеру у оккупантов лучше всего делают телегерои – "Моторола" и "Гиви" были продуктом пропаганды российского ТВ, их придумали российские пропагандисты. И такую ​​же славу, чтобы заменить ликвидированных комбатов хотел добыть и сам Мамиев,

– добавляет Бутусов.

Смерть "Мамая" показали на Кремль ТВ

Впоследствии, как утверждает он, чтобы показать ночной бой, наемники спровоцировали перестрелку с украинскими подразделениями в этом районе.

По позициям наемников начала прилетать "ответка". Мамиев как раз и хотел показать Сладкову, как украинцы его обстреливают. Поэтому как только несколько гранат автоматического гранатомета АГС-17 разорвались в траншеи, Мамиев повел туда российских телевизионщиков. Раненый российский видеооператор Дмитрий Выдрин позже рассказал, Мамиев сказал: "Пойдем, я покажу тебе что сделал АГС с окопами. Это были его последние слова. Они прошли три метра, и все". Раненый звукоинженер "России" Игорь Уклеин в свою очередь рассказал: "Залетели гранаты. Они разорвались на уровне головы, досталось всем,

– подчеркнул журналист.

Кроме того, Бутусов отметил, что на видео пропагандистов слышны четыре выстрела из гранатомета.

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"Мамиев получил проникающее ранение в голову, грудь и живот. Если бы у него была каска и бронепластины, то шансы на спасение еще могли бы быть, но, к счастью, Мамиев о безопасности не подумал, и стал продуктом естественного отбора. Российское телевидение приехало снять репортаж о живом герое, а вышло наоборот – репортаж о мертвом наемнике", – резюмировал эксперт.