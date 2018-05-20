Бутусов оприлюднив подробиці загибелі російського найманця "Мамая" на Донбасі

Російський найманець Олег Мамієв, біль відомий як "Мамай", загинув на Донбасі у той момент, коли його для свого сюжету знімали пропагандисти Кремля. Цілком, імовірно, його смерті можна було уникнути, але бойовик хотів перед камерами стати новим "героєм" Донбасу, тому не одягнув індивідуальний захист.

Відповідний допис з’явився Facebook-сторінці українського журналіста Юрія Бутусова.

Читайте також: Журналіст сповістив, як загиблий найманець "Мамай" опинився на Донбасі

"Ліквідація Мамієва сталася прямо під час зйомок сюжету для телеканалу "Росія" від кореспондента Сладкова. Відеооператор і звукооператор при цьому зазнали легких поранень і потрапили в лікарню, і тому ми бачимо всі деталі та обставини бою", – зауважив журналіст.

За його словами, приїзд до Донецька знімальної групи телеканалу "Росія" став подією для найманців.

Особисто Мамієв повіз знімальну групу на передові позиції в районі селища Крута Балка під Авдіївкою. Мамієв хотів красуватися. Він вів машину сам, не одягнув каску, і як потім з'ясувалося, одягнув на себе бронежилет без бронепластин, щоб було легко та зручно показувати себе мужнім телегероєм. Адже Мамієв знає, що кар'єру у окупантів найкраще роблять телегерої – "Моторола" та "Гіві" були продуктом пропаганди російського ТБ, їх вигадали російські пропагандисти. І таку ж славу, щоб замінити ліквідованих комбатів хотів добути і сам Мамієв,

– додає Бутусов.

Смерть "Мамая" показали на Кремль ТБ

Згодом, як переконує він, щоб показати нічний бій, найманці спровокували перестрілку з українськими підрозділами в цьому районі.

По позиціях найманців почала прилітати "відповідь". Мамієв якраз і хотів показати Сладкову, як українці його обстрілюють. Тому як тільки кілька гранат автоматичного гранатомета АГС-17 розірвалися в траншеї, Мамієв повів туди російських телевізійників. Поранений російський відеооператор Дмитро Видрін пізніше розповів, Маміев сказав: "Підемо, я покажу тобі що зробив АГС з окопами. Це були його останні слова. Вони пройшли три метри, і все". Поранений звукоінженер "Росії" Ігор Уклеїн своєю чергою розповів: "Залетіли гранати. Вони розірвалися на рівні голови, дісталося всім,

– підкреслив журналіст.

Крім того, Бутусов зазначив, що на відео пропагандистів чутно чотири постріли з гранатомета.

Читайте також: Ярош назвав імена тих, хто ліквідував ватажка бойовиків "Мамая" на Донбасі

"Мамієв отримав проникне поранення в голову, груди та живіт. Якби у нього була каска і бронепластини, то шанси на порятунок ще могли б бути, але, на щастя, Мамієв про безпеку не подумав, і став продуктом природного відбору. Російське телебачення приїхало зняти репортаж про живого героя, а вийшло навпаки – репортаж про мертвого найманця", – резюмував експерт.