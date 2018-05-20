Журналіст сповістив, як загиблий найманець "Мамай" опинився на Донбасі

Олег Мамієв, який серед бойовиків мав позивний "Мамай", приїхав до України з Осетії, де він і народився. Раніше він також брав участь і у війні у Грузії, щоправда на Донбасі найманець опинився радше через можливість уникнути правосуддя та не заплатити чималеньку суму.

Про це пише відомий журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

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"Долю Мамієва дуже цікаво вивчити, тому що його смерть – це претендент року на неофіційну премію Дарвіна, премію за найбезглуздішу смерть", – зауважив він.

За його словами, як видно з офіційних російських джерел, Мамієв народився 12 грудня 1977 року, пізніше став російським найманцем і, зокрема, брав участь у російському вторгненні в Грузію в 2008 році.

У 2013 році Мамієв уклав договір із ЗАТ "Іпотечний агент АІЖК 2013-1" про придбання житла за іпотечною програмою. Але іпотеку Мамієв сплатити не захотів і заробити грошей своєю працею не зміг. 15 липня 2014 Радянський районний суд міста Владикавказ (головуючий суддя – Таїра Гусова), приступив до розгляду позову ЗАТ "Іпотечний агент" до Мамієва. Платити Мамієв не захотів і втік туди, де російські закони не діють, і де можна отримати гроші тим способом, яким Мамієв навчився у складі російських військ в Грузії, тобто стати окупантом і пограбувати інших людей. Тому Мамієва у складі групи таких же найманців було легко завербовано російськими спецслужбами та спрямовано на війну на Донбасі,

– додав журналіст.

Натомість у Владикавказі, як переконує Бутусов, 20 жовтня 2014 року за відсутності Мамієва суд присудив тому сплатити іпотечній компанії 1 мільйон 835 тисяч рублів і 77 копійок, але платити Мамієв не став, оскільки життя в Донецьку здалася йому набагато миліший, аніж повернення на свою злиденну батьківщину, де він нікому не потрібен.

"Мамієв знайшов собі в Донецьку квартиру, будинок, адже в "ДНР" йому не потрібна іпотека, досить викинути господарів або застрелити. Став жити з місцевою мешканкою. Зробив кар'єру – став командиром батальйону спеціального призначення 1-го армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі", – констатував представник ЗМІ.

Крім того, журналіст оприлюднив скріншот виконавчого листа суду Владикавказу щодо заборгованості Мамієва.



Мамієв не захотів платити за іпотеку, відтак суд постановив йому виплатити пона 1 мільйон рублів

Нагадаємо, 18 травня стало відомо, що на Донбасі було ліквідовано одного із ватажків бойвиків "Мамая", який, зокрема, очолював так звану "15-у інтернаціональну бригаду". Вбито найманця було у Авдіївській промзоні.