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Журналіст сповістив, як загиблий найманець "Мамай" опинився на Донбасі

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Російський найманець Олег Мамієв з позивним
Російський найманець Олег Мамієв з позивним "Мамай" / Соцмережі

Олег Мамієв, який серед бойовиків мав позивний "Мамай", приїхав до України з Осетії, де він і народився. Раніше він також брав участь і у війні у Грузії, щоправда на Донбасі найманець опинився радше через можливість уникнути правосуддя та не заплатити чималеньку суму.

Про це пише відомий журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

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"Долю Мамієва дуже цікаво вивчити, тому що його смерть – це претендент року на неофіційну премію Дарвіна, премію за найбезглуздішу смерть", – зауважив він.

За його словами, як видно з офіційних російських джерел, Мамієв народився 12 грудня 1977 року, пізніше став російським найманцем і, зокрема, брав участь у російському вторгненні в Грузію в 2008 році.

У 2013 році Мамієв уклав договір із ЗАТ "Іпотечний агент АІЖК 2013-1" про придбання житла за іпотечною програмою. Але іпотеку Мамієв сплатити не захотів і заробити грошей своєю працею не зміг. 15 липня 2014 Радянський районний суд міста Владикавказ (головуючий суддя – Таїра Гусова), приступив до розгляду позову ЗАТ "Іпотечний агент" до Мамієва. Платити Мамієв не захотів і втік туди, де російські закони не діють, і де можна отримати гроші тим способом, яким Мамієв навчився у складі російських військ в Грузії, тобто стати окупантом і пограбувати інших людей. Тому Мамієва у складі групи таких же найманців було легко завербовано російськими спецслужбами та спрямовано на війну на Донбасі,
– додав журналіст.

Натомість у Владикавказі, як переконує Бутусов, 20 жовтня 2014 року за відсутності Мамієва суд присудив тому сплатити іпотечній компанії 1 мільйон 835 тисяч рублів і 77 копійок, але платити Мамієв не став, оскільки життя в Донецьку здалася йому набагато миліший, аніж повернення на свою злиденну батьківщину, де він нікому не потрібен.

"Мамієв знайшов собі в Донецьку квартиру, будинок, адже в "ДНР" йому не потрібна іпотека, досить викинути господарів або застрелити. Став жити з місцевою мешканкою. Зробив кар'єру – став командиром батальйону спеціального призначення 1-го армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі", – констатував представник ЗМІ.

Крім того, журналіст оприлюднив скріншот виконавчого листа суду Владикавказу щодо заборгованості Мамієва.

Маієв, Донбас, іпотека, заборгованість, суд, Росія
Мамієв не захотів платити за іпотеку, відтак суд постановив йому виплатити пона 1 мільйон рублів 

Нагадаємо, 18 травня стало відомо, що на Донбасі було ліквідовано одного із ватажків бойвиків "Мамая", який, зокрема, очолював так звану "15-у інтернаціональну бригаду". Вбито найманця було у Авдіївській промзоні.

Теги: Новини України журналісти Жертви Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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