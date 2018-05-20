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Журналист сообщил, как погибший наемник "Мамай" оказался на Донбассе

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Российский наемник Олег Мамиев с позывным
Российский наемник Олег Мамиев с позывным "Мамай" / Соцсети

Олег Мамиев, который среди боевиков имел позывной "Мамай", приехал в Украину из Осетии, где он и родился. Ранее он также принимал участие и в войне в Грузии, правда на Донбассе наемник оказался скорее из-за возможности избежать правосудия и не заплатить немалую сумму.

Об этом пишет известный журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

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"Судьбу Мамиева очень интересно изучить, потому что его смерть – это претендент года на неофициальную премию Дарвина, премию за самую нелепую смерть", – отметил он.

По его словам, как видно из официальных российских источников, Мамиев родился 12 декабря 1977 года, позже стал российским наемником и, в частности, участвовал в российском вторжении в Грузию в 2008 году.

В 2013 году Мамиев заключил договор с ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2013-1" о приобретении жилья по ипотечной программе. Но ипотеку Мамиев оплатить не захотел и заработать денег своим трудом не смог. 15 июля 2014 года Советский районный суд города Владикавказ (председательствующий судья – Таира Гусова), приступил к рассмотрению иска ЗАО "Ипотечный агент" к Мамиеву. Платить Мамиев не захотел и убежал туда, где российские законы не действуют, и где можно получить деньги тем способом, которым Мамиев научился в составе российских войск в Грузии, то есть стать оккупантом и ограбить других людей. Поэтому Мамиева в составе группы таких же наемников был легко завербован российскими спецслужбами и направлен на войну на Донбассе,
– добавил журналист.

Зато во Владикавказе, как утверждает Бутусов, 20 октября 2014 года при отсутствии Мамиева суд приговорил того оплатить ипотечной компании 1 миллион 835 тысяч рублей и 77 копеек, но платить Мамиев не стал, поскольку жизнь в Донецке показалась ему гораздо милее, чем возвращение на свою нищенскую родину, где он никому не нужен.

"Мамиев нашел себе в Донецке квартиру, дом, ведь в "ДНР" ему не нужна ипотека, достаточно выбросить хозяев или застрелить. Стал жить с местной жительницей. Сделал карьеру – стал командиром батальона специального назначения 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе ", – констатировал представитель СМИ.

Кроме того, журналист обнародовал скриншот исполнительного листа суда Владикавказа о задолженности Мамиева.

Мамиев, Донбасс, ипотека, задолженность, суд Россия
Мамиев не захотел платить за ипотеку, поэтому суд постановил ему выплатить более 1 миллиона рублей

Напомним, 18 мая стало известно, что на Донбассе был ликвидирован один из главарей боевиков "Мамай", который, в частности, возглавлял так называемую "15-ю интернациональную бригаду". Убит наемник был в Авдеевский промзоне.

Теги: Новости Украины Новости России Жертвы Война на Донбассе Украина – Россия журналисты
Источник: 24 Канал
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