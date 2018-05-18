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Ярош назвал имена тех, кто ликвидировал главаря боевиков "Мамая" на Донбассе

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Ярош назвал имена тех, кто ликвидировал главаря боевиков
Ярош назвал имена тех, кто ликвидировал главаря боевиков "Мамая" на Донбассе / Crimea.kp.ru/

В ликвидации командира "15-й интернациональной бригады" пророссийских боевиков из оккупированной Донетчины Олега Мамиева ("Мамая") приняли участие комбат "Черный", ротный "Рэмбо" и боец под позывным "Кипиш".

Об этом на своей странице в Facebook написал командир Украинской добровольческой армии, экс-лидер "Правого сектора" и народный депутат Дмитрий Ярош.

17 мая стало известно, что на оккупированном Донбассе был ликвидирован командир "15 интернациональной бригады" пророссийских боевиков Олег Мамиев с позывным "Мамай".

Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет... Так и произошло с главарем российско-террористического бандформирования "Пятнашка" Олегом Мамиевым "Мамаем"... На одного "комбрига" в сепаров стало меньше,
– говорится в сообщении Яроша.

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"Он приехал из Северной Осетии устанавливать на нашей украинской земле свой "русско-осетинский мир", а теперь горит в аду. Это ждет всех пришельцев и их местных приспешников, которые решили уничтожить наше государство. Спасибо комбату "Черном", ротному "Рембо" и другу "Кипишу" за профессиональную и качественную работу", – добавил командир УДА.

 

Теги: Новости Украины Жертвы Война на Донбассе Добровольцы Дмитрий Ярош
Источник: 24 Канал
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