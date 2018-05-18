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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Ярош назвав імена тих, хто ліквідував ватажка бойовиків "Мамая" на Донбасі

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Ярош назвав імена тих, хто ліквідував ватажка бойовиків
Ярош назвав імена тих, хто ліквідував ватажка бойовиків "Мамая" на Донбасі / Crimea.kp.ru/

У ліквідації командира "15-ї інтернаціональної бригади" проросійських бойовиків з окупованої Донеччини Олега Мамієва ("Мамая") взяли участь комбат "Чорний", ротний "Рембо" і боєць під позивним "Кіпіш".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав командир Української добровольчої армії, екс-лідер "Правого сектора" та народний депутат Дмитро Ярош.

17 травня стало відомо, що на окупованому Донбасі було ліквідовано командира "15 інтернаціональної бригади" проросійських бойовиків Олега Мамієва із позивним "Мамай".

Хто до нас з мечем прийде, той від меча і загине… Так і сталося з ватажком російсько-терористичного бандформування "П’ятнашка" Олегом Мамієвим "Мамаєм"… На одного "комбрига" у сепарів стало менше,
– мовиться у повідомленні Яроша.

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"Він приїхав з Північної Осетії встановлювати на нашій українській землі свій "русско-осєтінській мір", а тепер горить у пеклі. Це чекає на всіх зайд та їх місцевих приспішників, які вирішили знищити нашу державу. Дякую комбату "Чорному", ротному "Рембові" да другу "Кіпішу" за професійну і якісну працю", – додав командир УДА.

 

Теги: Новини України Жертви Дмитро Ярош Війна на Донбасі Добровольці
Джерело: 24 Канал
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