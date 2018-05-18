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На Донбасі між собою воюють етнічні росіяни, – Волкер

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Волкер розповів, що на Донбасі між собою воюють етнічні росіяни
Волкер розповів, що на Донбасі між собою воюють етнічні росіяни / Фото з відкритих джерел

Президент Російської Федерації Володимир Путін міг би поставити пріоритетним питання про припинення збройного конфлікту на Донбасі між етнічними росіянами, які з обох сторін беруть учать у війні.

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер в інтерв'ю "BBC Україна".

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Він також зазначив, що президент РФ Володимир Путін має орієнтири і можливості представити себе в "кращому світлі" стосовно ситуації на сході України.

Наприклад, встановлення миру в Україні, зупинка боїв між етнічними росіянами за обидві сторони конфлікту – це те, що Путін міг би висунути на передній план. Але це повинно початися з вибору Москви,
– сказав Волкер.

Волкер зауважив, що "місцеве населення на Донбасі – це в основному етнічні росіяни, які говорять по-російськи".

"І якщо Росія хоче допомогти російськомовним людям, вона повинна почати з виведення своїх військ з цієї території", – наголосив спецпредставник США.

Теги: Війна на Донбасі Новини України Курт Волкер Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін Новини політики
Джерело: 24 Канал
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