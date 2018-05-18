На Донбассе между собой воюют этнические русские, – Волкер

Президент Российской Федерации Владимир Путин мог бы поставить приоритетным вопрос о прекращении вооруженного конфликта на Донбассе между этническими русскими, которые с обеих сторон участвуют в войне.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в интервью "BBC Украина".

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Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин имеет ориентиры и возможности представить себя в "лучшем свете" относительно ситуации на востоке Украины.

Например, установление мира в Украине, остановка боев между этническими русскими по обе стороны конфликта – это то, что Путин мог бы выдвинуть на передний план. Но это должно начаться с выбора Москвы,

– сказал Волкер.

Волкер заметил, что "местное население на Донбассе – это в основном этнические русские, которые говорят по-русски".

"И если Россия хочет помочь русскоязычным людям, она должна начать с вывода своих войск с этой территории", – подчеркнул спецпредставитель США.