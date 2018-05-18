На Донбасі ліквідували командира проросійських бойовиків

На "промці" ліквідували командира "15 інтернаціональної бригади" проросійських бойовиків Олега Мамієва із позивним "Мамай".

Про це Facebook сповістив терорист та письменник Захар Прилєпін.

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Він зазначив, що окупант загинув через постріли автоматичного гранатомета.

Мамієв родом із Північної Осетії. На Донбачі він з’явився ще на початку бойових дій.