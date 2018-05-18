На Донбассе ликвидировали командира пророссийских боевиков
На "промци" ликвидировали командира "15 интернациональной бригады" пророссийских боевиков Олега Мамиева с позывным "Мамай".
Об этом Facebook сообщил террорист и писатель Захар Прилепин.
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Он отметил, что оккупант погиб из-за выстрела автоматического гранатомета.
Мамиев родом из Северной Осетии. На Донбасе он появился еще в начале боевых действий.
Источник: 24 Канал
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