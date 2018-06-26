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Украинские военные помешали боевикам совершить прорыв возле Попасной: детали

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Силы ООС помешали боевикам совершить прорыв у Попасной
Силы ООС помешали боевикам совершить прорыв у Попасной / Rbc.ua

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе возле Попасной (Луганская область) украинские военные остановили прорыв диверсионно-разведывательной группы пророссийских боевиков. Для этого украинским бойцам пришлось применить пулеметы.

Об этом сообщает 5 канал.

Так, российские оккупационные войска воспользовались благоприятной для разведки погодой – туманом – и пытались подойти к опорному пункту украинских военных. В Попасной ближайший опорный пункт пророссийские боевики разместили на пути, ведущем в оккупированный Первомайск. Он расположен на расстоянии менее километра от украинских позиций.

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Диверсионная группа в составе примерно 4 человек пыталась обойти территорию ВОПа. Эту группу прикрывал пулемет с одной точки. И с другой – тоже крупнокалиберный пулемет,
– рассказал один из украинских военных.

Отмечается, что бойцы ООС заметили диверсантов издалека, однако намеренно дали им подойти ближе.

"Когда заметили группу, сразу не открывали огонь. Подождали, чтобы подошла. Разумеется, в лесу не было видно. По звуку. После того, когда явно увидели противника, открыли огонь. После открытия был ответ со стороны, то есть поддержка огнем противника", – рассказал украинский военный.

К слову, в сети опубликовали видео, на котором заснят момент того, как украинские военные "разносят вдребезги" позицию пророссийских боевиков, координаты которой корректировщику помог определить беспилотник.

Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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