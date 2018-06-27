Ситуация на фронте: Украина понесла невосполнимые потери

В течение минувших суток, 26 июня, в зоне боевых действий на Донбассе погиб один военный, еще двое получили ранения.

Об этом сообщают в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

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"Российские оккупационные войска 30 раз прибегли к прицельному огню по нашим позициям, 11 из которых – из вооружения, которое должно быть отведено на определенные Минскими договоренностями расстояния. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу", – говорится в сообщении.

В течение текущих суток боевики пять раз открывали огонь в сторону украинских военных.

На Луганском направлении горячее всего было в районе населенного пункта Крымское. Там враг вел огонь по нашим позициям из 120-мм и 82-мм минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия. А по защитникам Новотошковского противник применил артиллерийские системы калибром 122 мм. Также вражеская активность наблюдалась возле населенных пунктов Зайцево, Южное, Троицкое, Екатериновка, Майорск и Орехово.

Напомним, 25 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. В целом пророссийские наемники 24 раза обстреливали украинские позиции, а четыре из которых – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу.