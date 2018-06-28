Втрати України на Донбасі: з’явилися деталі про загибель у День Конституції 2 військових

У четвер, 28 червня, внаслідок бойових дій в районі населеного пункту Південне, загинуло двоє українських військових. Ними виявились Валерій Шишан та Андрій Волос.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні прес-центру Операції Об'єднаних сил.

24 канал раніше повідомив, що 28 червня внаслідок обстрілів проросійських бойовиків у зоні бойових дій на Донбасі загинули 2 українських військових-бійців 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила.

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Зазначається, що проросійські бойовики відкрили вогонь з мінометів станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів по житлових будинках Південного о 8:30 ранку.

Українські військові одразу дали гідну відсіч наявними вогневими засобами.

Поки тривали обстріли впритул до містечка наблизилася група проросійських бойовиків і вступила в бій з українськими військовими, який тривав пів години.

Під час бою один з бійців отримав поранення. Йому на допомогу кинувся командир взводу Валерій Каземірович Шишан, якого було убито ворожим снайпером. Командир взводу Валерій Каземірович Шишан був найстаршим у резервній групі, яка прийняла бій на околицях Південного, невдовзі йому повинно було виповнитися 58 років. Боєць, що отримав поранення, 25-річний Андрій Волос, також згодом помер.

У зв’язку з ситуацією, яка склалася в цьому районі, командування Об’єднаних сил вжило дієвих заходів вогневого впливу на окупантів. Станом на 14.40 ситуація навколо Південного була стабілізована. За попередніми даними розвідки в районі Південного ворог поніс втрати 5 вбитими та 8 поранено,

– йдеться у повідомленні прес-центру штабу Операції об'єднаних сил.

Також повідомляється, що ситуація на Маріупольському напрямку залишається напруженою. Противник продовжує вести вогонь по наших позиціях з застосуванням зброї забороненої Мінськими домовленостями. Так під вогнем мінометів опинилися захисники Гнутового. Втрат серед особового складу на цьому напрямку немає.

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"Всього протягом дня зафіксовано 7 випадків ведення прицільного вогню по наших підрозділах, з них 6 разів із застосуванням мінометів та танків", – зазначається в повідомленні.

У прес-центрі додають, що на Луганському напрямку противник вів танковий вогонь по позиціях захисників Новотошківського зайнявши позицію в районі населеного пункту Голубівське. Цей факт належним чином задокументовано та передано до міжнародних організацій.