У День Конституції бойовики вбили 2 українських військових на Донбасі

У четвер, 28 червня, внаслідок обстрілів проросійських бойовиків у зоні бойових дій на Донбасі загинули 2 українських військових. Обоє були бійцями 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Про це повідомляє прес-служба 24-ої ОМБр імені короля Данила.

"У День Конституції України, зневажаючи нашу державність та виконуючи злочинні накази своїх кураторів із Російської Федерації, бойовики так званої "ДНР" протягом години із 09:30 до 10:40 вели вогонь із 120-міліметрових мінометів та 122-міліметрових самохідних артилерійських установок по взводних опорних пунктах бригади в районі шахти "Південної", випустивши по позиціях наших захисників 52 міни та 25 снарядів відповідно", – мовиться у повідомленні 24-ої ОМБр.

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Там також зазначили, що задля придушення "вогневих засобів агресора підрозділи бригади змушені були надати адекватну відповідь противнику".

Нагадаємо, протягом 27 червня у зоні бойових дій на Донбасі загинули 3 українських військових, ще 3 отримали поранення.