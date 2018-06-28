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22:53, 26 червня
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Померла учасниця АТО та волонтерка Валевська: що написала жінка перед смертю

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Померла Катерина Валевська
Померла Катерина Валевська / Фото з соціальних мереж

У середу, 27 червня, померла активістка Євромайдану, волонтерка, боєць батальйону "Вікінг" у війні на Донбасі та ініціаторка акції "Велика українська хода" Катерина Валевська. Причиною смерті Валевської стало онкозахворювання.

Про це повідомляє "Без купюр".

Як розповіла знайома Валевської, останні місяці жінка проживала в чужому будинку в місті Знам'янка Кіровоградської області.

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Вона тиждень вже лежала. Вчора їй продукти привозили. Вона сама в хаті жила. Господар у селі, ось і дав їй житло. Сьогодні заїхав наш волонтер до неї, а вона вже мертва... Написали з її сторінки синові повідомлення. Чекаємо на відповідь,
– розповіла знайома Валевської.

За кілька днів до смерті волонтерка опублікувала на своїй сторінці у Facebook відчайдушний допис. Валевська розповіла, що через родичів залишилася без власного житла, а згодом дізналася про страшну хворобу.

"От що реально робити людині?! Людині, яка віддала все боротьбі. Залишилася без житла. Родичі – вата, сепари. Не маєш пенсійного віку. Заробила болячку – рак. Син поїхав на заробітки, щоб тебе лікувати. Ти живеш у чужому будинку. На моральній, матеріальній підтримці друзів по ФБ? Ходити не можу. В аптеку, магазин їде таксист. Ти одна! Що робити?! Це мене так любить Бог?!", – мовиться в одному з останніх дописів волонтерки.

Нагадаємо, у 2014 році Валевська організувала масштабну акцію "Велика українська хода", під час якої відвідала всі обласні центри та більшість невеликих міст України, де проводила виставку синьо-жовтих прапорів з написаними на них побажаннями українським військовим і країні.

Теги: Новини України Втрати Новини Кропивницького Волонтери Євромайдан Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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