Умерла участница АТО и волонтер Валевская: что написала женщина перед смертью

В среду, 27 июня, умерла активистка Евромайдана, волонтер, боец батальона "Викинг" в войне на Донбассе и инициатор акции "Большая украинская хода" Екатерина Валевская. Причиной смерти Валевской стало онкозаболевание.

Об этом сообщает "Без купюр".

Как рассказала знакомая Валевской, последние месяцы женщина проживала в чужом доме в городе Знаменка Кировоградской области.

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Она неделю уже лежала. Вчера ей продукты привозили. Она сама в доме жила. Хозяин в селе, вот и дал ей жилье. Сегодня заехал наш волонтер к ней, а она уже мертва... Написали с ее страницы сыну сообщение. Ждем ответа,

– рассказала знакомая Валевской.

За несколько дней до смерти волонтер написала на своей странице в Facebook отчаянное сообщение. Валевская рассказала, что из-за родственников осталась без собственного жилья, а впоследствии узнала о страшной болезни.

"Вот что реально делать человеку?! Человеку, который отдал все борьбе. Осталась без жилья. Родственники – вата, сепары. Не имеешь пенсионного возраста. Заработала болячку – рак. Сын уехал на заработки, чтобы тебя лечить. Ты живешь в чужом доме. На моральной, материальной поддержке друзей по ФБ? Ходить не могу. В аптеку, магазин едет таксист. Ты одна! Что делать?! Это меня так любит Бог?! ", – говорится в одном из последних сообщений волонтера.

Напомним, в 2014 году Валевская организовала масштабную акцию "Большая украинская хода", во время которой посетила все областные центры и большинство небольших городов Украины, где проводила выставку сине-желтых флагов с написанными на них пожеланиями украинским военным и стране.