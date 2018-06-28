18:52
28 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
27°C 20°C
  • пятница
    27°C 21°C
  • суббота
    24°C 15°C
  • воскресенье
    17°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Клещ Кадыров. Кокаиновый король Мундиаля
Вєсті Кремля
22:09, 27 июня
Вести.UA. Возвышенные отношения Ляшко и Коломойского. Адское поздравления для Захарченко
Вєсті.UA
20:13, 27 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Умерла участница АТО и волонтер Валевская: что написала женщина перед смертью

428 Читати новину українською
Умерла Екатерина Валевская
Умерла Екатерина Валевская / Фото из социальных сетей

В среду, 27 июня, умерла активистка Евромайдана, волонтер, боец батальона "Викинг" в войне на Донбассе и инициатор акции "Большая украинская хода" Екатерина Валевская. Причиной смерти Валевской стало онкозаболевание.

Об этом сообщает "Без купюр".

Как рассказала знакомая Валевской, последние месяцы женщина проживала в чужом доме в городе Знаменка Кировоградской области.

Читайте также: Умерла известная одесская волонтерка Осмачко

Она неделю уже лежала. Вчера ей продукты привозили. Она сама в доме жила. Хозяин в селе, вот и дал ей жилье. Сегодня заехал наш волонтер к ней, а она уже мертва... Написали с ее страницы сыну сообщение. Ждем ответа,
– рассказала знакомая Валевской.

За несколько дней до смерти волонтер написала на своей странице в Facebook отчаянное сообщение. Валевская рассказала, что из-за родственников осталась без собственного жилья, а впоследствии узнала о страшной болезни.

"Вот что реально делать человеку?! Человеку, который отдал все борьбе. Осталась без жилья. Родственники – вата, сепары. Не имеешь пенсионного возраста. Заработала болячку – рак. Сын уехал на заработки, чтобы тебя лечить. Ты живешь в чужом доме. На моральной, материальной поддержке друзей по ФБ? Ходить не могу. В аптеку, магазин едет таксист. Ты одна! Что делать?! Это меня так любит Бог?! ", – говорится в одном из последних сообщений волонтера.

Напомним, в 2014 году Валевская организовала масштабную акцию "Большая украинская хода", во время которой посетила все областные центры и большинство небольших городов Украины, где проводила выставку сине-желтых флагов с написанными на них пожеланиями украинским военным и стране.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе АТО Евромайдан Волонтеры Новости Кропивницкого Потери
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук