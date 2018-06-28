В День Конституции боевики убили 2 украинских военных на Донбассе
В четверг, 28 июня, в результате обстрелов пророссийских боевиков в зоне боевых действий на Донбассе погибли 2 украинских военных. Оба были бойцами 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.
Об этом сообщает пресс-служба 24-й ОМБр имени короля Даниила.
"В День Конституции Украины, попирая нашу государственность и выполняя преступные приказы своих кураторов из Российской Федерации, боевики так называемой "ДНР" в течение часа с 09:30 до 10:40 вели огонь из 120-миллиметровых минометов и 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок по взводным опорным пунктам бригады в районе шахты "Южной", выпустив по позициям наших защитников 52 мины и 25 снарядов соответственно", – говорится в сообщении 24-й ОМБр.
Читайте также: Умерла участница АТО и волонтер Валевская: что написала женщина перед смертью
Там также отметили, что для подавления "огневых средств агрессора подразделения бригады вынуждены были дать адекватный ответ противнику".
Напомним, в течение 27 июня в зоне боевых действий на Донбассе погибли 3 украинских военных, еще 3 получили ранения.
Выбор редакции
-
В Брюсселе стартовал саммит ЕС: какие важные для Украины заявления прозвучали на площадкесегодня, 20:25
-
В "Нафтогазе" опровергли заявление "Газпрома" о приостановлении исполнения решения арбитражасегодня, 19:23
-
Умерла участница АТО и волонтер Валевская: что написала женщина перед смертьюсегодня, 17:58