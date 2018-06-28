В окупованому Іловайську підірвали пам'ятник: фото

У четверг, 28 червня, проросійські бойовики підірвали пам'ятник "За оборону Іловайська" на в'їзді до окупованого міста.

Про це повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на так звані правоохороні органи окупантів.

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Пам'ятник був встановлений окупаційною владою після бойових зіткнень із українською армією влітку 2014 року.



Пам'ятник був встановлений окупаційною владою

За попередніми даними, вибух стався 27 червня о 22:40. Встановлено, що основу конструкції пам'ятника пошкоджено, а верхня його частина зруйнована повністю. Частини конструкції розкидані в радіусі близько 50 метрів,

– йдеться в повідомленні.



Основу конструкції пам'ятника пошкоджено



На місці інциденту не було виявлено вибухових пристроїв



Вирішується питання про порушення "кримінальної справи"

На сайті так званих правоохороних органів окупантів написали, що на місці інциденту не було виявлено фрагментів вибухових пристроїв і речовин. Зазначили, що ведеться відпрацювання території на предмет виявлення диверсійно-розвідувальних груп, а також вирішується питання про порушення "кримінальної справи".

Нагадаємо, у четвер, 28 червня, внаслідок бойових дій в районі населеного пункту Південне, загинуло двоє українських військових. Ними виявились Валерій Шишан та Андрій Волос.