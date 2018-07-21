Над Мариуполем на низкой высоте пролетели реактивные военные самолеты: подробности

21 июля около 10:00 над морем и над Мариуполем пролетели два военных штурмовика СУ-25. Позже над городом летал военный ударный вертолет МИ-24.

Полету предшествовал запуск нескольких сигнальных ракет, информирует местное издание 0629.com.ua.

Читайте также: В Харькове СБУ задержала вооруженного пророссийского боевика: он хотел взорвать поезд

Как пояснили в пресс-службе ОСС, это плановые учения полетов над морем украинских военных.

На вопрос журналиста, почему не предупредили население, военные ответили: "Если мы будем предупреждать, то мы не достигнем своей цели полетов над морем".

В свою очередь, местный житель из Приморского района Мариуполя заявил, что из-за низких полетов военных самолетов, с крыши дома слетел шифер.

"Я в суд подам за такие учения, у меня шифер слетел с крыши, из-за их низких полетов", – возмутился мужчина.