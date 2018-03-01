Как украинские лыжи уверенно покоряют Европу

Европа уверенно становится на украинские лыжи. В этом году Украина – главный экспортер лыж в страны ЕС, что обогнал даже Китай.

"Экспорт лыж составил 35 миллионов долларов США и в количестве штук мы экспортировали в мир 800 тысяч пар лыж", – отметила заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Никольская.

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Большинство украинских лыж, которые едут покорять европейские склоны, изготавливают на заводе в Мукачево.

На них написано Designed in Austria, сзади мы видим на лейбе Made in Ukraine.

Украинско-австрийское предприятие организовали на базе бывшей лыжной фабрики. Еще в 90-е. Стандарты и дорогостоящее оборудование европейское. А продают не только в ЕС, но и в Америку, Японию и даже Объединенные Арабские Эмираты. За год в Закарпатье создают 1 миллион пар. Главный секрет популярности – качество.

Почему известный бренд не ассоциируется с Украиной – смотрите в сюжете.