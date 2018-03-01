12:03
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як українські лижі впевнено підкорюють Європу

09:34, 1 березня 2360 Читать новость на русском

Європа впевнено стає на українські лижі. Цього року Україна – головний експортер лиж у країни ЄС, обігнали навіть Китай.

"Експорт лиж склав 35 мільйонів доларів США і в кількості штук ми експортували в світ 800 тисяч пар лиж", – зазначила заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольська.

Читайте також: Як лижі українського виробництва здобули золото на Зимовій Олімпіаді

Більшість українських лиж, які їдуть підкорювати європейські схили, виготовляють на заводі в Мукачеві.

Написано тут Designed in Austria, ззаду ми бачимо на лейбі Made in Ukraine.

Українсько-австрійське підприємство організували на базі колишньої лижної фабрики. Ще у 90-ті. Стандарти й дороге устаткування європейське. А продають не лише в ЄС, а й в Америку, Японію і навіть Об'єднані Арабські Емірати. За рік на Закарпатті створюють 1 мільйонів пар. Головний секрет популярності – якість.

Чому відомий бренд не асоціюється з Україною – дивіться у сюжеті.

Автор: Альона Чернецька
Теги: Новини України Євросоюз Лижний спорт Міністерство економічного розвитку і торгівлі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 1 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук