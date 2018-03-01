Як українські лижі впевнено підкорюють Європу

Європа впевнено стає на українські лижі. Цього року Україна – головний експортер лиж у країни ЄС, обігнали навіть Китай.

"Експорт лиж склав 35 мільйонів доларів США і в кількості штук ми експортували в світ 800 тисяч пар лиж", – зазначила заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольська.

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Більшість українських лиж, які їдуть підкорювати європейські схили, виготовляють на заводі в Мукачеві.



Написано тут Designed in Austria, ззаду ми бачимо на лейбі Made in Ukraine.



Українсько-австрійське підприємство організували на базі колишньої лижної фабрики. Ще у 90-ті. Стандарти й дороге устаткування європейське. А продають не лише в ЄС, а й в Америку, Японію і навіть Об'єднані Арабські Емірати. За рік на Закарпатті створюють 1 мільйонів пар. Головний секрет популярності – якість.

Чому відомий бренд не асоціюється з Україною – дивіться у сюжеті.