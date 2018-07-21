Как украинские военные пилоты тренируются на виртуальных боевых вертолетах

В свежем выпуске программы "Техника войны" – чтобы рассчитать маршруты и координаты целей в учебных условиях экипажу звена вертолетов МИ-24 понадобится около двух часов. Летчики говорят, что в районе ООС аналогичные задачи выполняли и за 30 минут. Чтобы достичь такого мастерства нужна практика на настоящих боевых машинах.

Также в выпуске: С 2015 года киевская группа разработки 281/z работала над боевым специальным комплектом M. U. B. S. Как исследовали новейшую реактивную систему залпового огня "Ураган" украинских конструкторов.