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Телеканал новостей 24 Программы Техника войны

Как украинские военные пилоты тренируются на виртуальных боевых вертолетах

Техника войны 39 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Техника войны" – чтобы рассчитать маршруты и координаты целей в учебных условиях экипажу звена вертолетов МИ-24 понадобится около двух часов. Летчики говорят, что в районе ООС аналогичные задачи выполняли и за 30 минут. Чтобы достичь такого мастерства нужна практика на настоящих боевых машинах.

Также в выпуске:

С 2015 года киевская группа разработки 281/z работала над боевым специальным комплектом M. U. B. S.

Как исследовали новейшую реактивную систему залпового огня "Ураган" украинских конструкторов.

Теги: Оружие Транспорт Техника войны
Источник: 24 канал
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