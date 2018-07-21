Техніка війни. Як українські військові пілоти тренуються на віртуальних бойових гелікоптерах

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – аби розрахувати маршрути та координати цілей у навчальних умовах екіпажу ланки гелікоптерів МІ-24 знадобиться близько двох годин. Льотчики кажуть, що в районі ООС аналогічні завдання виконували і за 30 хвилин. Щоб досягти такої майстерності потрібна практика на справжніх бойових машинах.

Також у випуску: З 2015 року київська група розробки 281/z працювала над бойовим спеціальним комплектом M.U.B.S. Як досліджували новітню реактивну систему залпового вогну "Ураган" українських конструкторів.