Как украинские зенитчики тренируются уничтожать бронетехнику врага: впечатляющие фото

На Донетчине в районе отвода тяжелого вооружения подразделения из состава ТУ "Восток" оттачивают свое мастерство в боевой стрельбе из зенитных установок ЗУ-23-2. К учениям привлекают военнослужащих, которые свободные от дежурства на боевых позициях.

Об этом сообщил заместитель командира военной части, которая охраняет подступы к населенным пунктам Марьинка и Красногоровка, передают в ООС, не уточняя имени военного.

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По замыслу, личный состав совершает марш в определенный район и занимает огневые позиции. Для повышения маневренности зенитную установку устанавливают на базе укрепленного грузового автомобиля. В ходе боевых стрельб армейцы отрабатывают задачи по уничтожению как наземных, так и воздушных целей. В частности, БПЛА и бронетехники условного противника,

– отметил офицер.

Во время тактико-специальных учений военные до автоматизма оттачивают навыки по развертыванию зенитных установок и управления огнем расчетов.

Особое внимание командование воинской части обращает на инженерное оборудование огневой позиции, ее охрану и оборону, быструю смену позиции, а также строгое соблюдение мер безопасности при боевой стрельбе.