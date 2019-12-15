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      Как украинские зенитчики тренируются уничтожать бронетехнику врага: впечатляющие фото

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      Тренировка зенитчиков / пресс-служба ООС

      На Донетчине в районе отвода тяжелого вооружения подразделения из состава ТУ "Восток" оттачивают свое мастерство в боевой стрельбе из зенитных установок ЗУ-23-2. К учениям привлекают военнослужащих, которые свободные от дежурства на боевых позициях.

      Об этом сообщил заместитель командира военной части, которая охраняет подступы к населенным пунктам Марьинка и Красногоровка, передают в ООС, не уточняя имени военного.

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      По замыслу, личный состав совершает марш в определенный район и занимает огневые позиции. Для повышения маневренности зенитную установку устанавливают на базе укрепленного грузового автомобиля. В ходе боевых стрельб армейцы отрабатывают задачи по уничтожению как наземных, так и воздушных целей. В частности, БПЛА и бронетехники условного противника,
      – отметил офицер.

      Во время тактико-специальных учений военные до автоматизма оттачивают навыки по развертыванию зенитных установок и управления огнем расчетов.

      Особое внимание командование воинской части обращает на инженерное оборудование огневой позиции, ее охрану и оборону, быструю смену позиции, а также строгое соблюдение мер безопасности при боевой стрельбе.

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Оружие Война на Донбассе
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