Як українські зенітники тренуються знищувати бронетехніку ворога: вражаючі фото

На Донеччині в районі відведення важкого озброєння підрозділи зі складу ОТУ "Схід" відточують свою майстерність у бойовій стрільбі із зенітних установок ЗУ-23-2. До занять залучають військовослужбовців, які вільні від чергування на бойових позиціях.

Про це повідомив заступник командира військової частини, що боронить підступи до населених пунктів Мар’їнка та Красногорівка, передають в ООС, не уточнюючи імені військового.

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За задумом, особовий склад здійснює марш у визначений район та займає вогневі позиції. Для підвищення маневровості зенітну установку встановлюють на базі укріпленого вантажного автомобіля. У ході бойових стрільб армійці відпрацьовують завдання зі знищення як наземних, так і повітряних цілей. Зокрема, БПЛА та бронетехніки умовного противника,

– зазначив офіцер.

Під час тактико-спеціальних навчань військові до автоматизму відточують навички з розгортання зенітних установок і управління вогнем розрахунків.

Особливу увагу командування військової частини звертає на інженерне обладнання вогневої позиції, її охорону і оборону, швидку зміну позиції, а також суворе дотримання заходів безпеки при бойовій стрільбі.