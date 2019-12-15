18:52
15 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін підкочує до Поклонської. Маніпуляції Лукашенка
      Вєсті Кремля
      18:19, 14 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Оновлені бійки Верховній Раді. Зрадомер Зеленського
      Вєсті.UA
      18:59, 14 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПІДСУМКИ 2019

      Як українські зенітники тренуються знищувати бронетехніку ворога: вражаючі фото

      1598 Читать новость на русском
      Тренування зенітників / пресслужба ООС

      На Донеччині в районі відведення важкого озброєння підрозділи зі складу ОТУ "Схід" відточують свою майстерність у бойовій стрільбі із зенітних установок ЗУ-23-2. До занять залучають військовослужбовців, які вільні від чергування на бойових позиціях.

      Про це повідомив заступник командира військової частини, що боронить підступи до населених пунктів Мар’їнка та Красногорівка, передають в ООС, не уточнюючи імені військового.

      Це цікаво: Бачити крізь броню: яку розробку представили для українських військових

      За задумом, особовий склад здійснює марш у визначений район та займає вогневі позиції. Для підвищення маневровості зенітну установку встановлюють на базі укріпленого вантажного автомобіля. У ході бойових стрільб армійці відпрацьовують завдання зі знищення як наземних, так і повітряних цілей. Зокрема, БПЛА та бронетехніки умовного противника,
      – зазначив офіцер.

      Під час тактико-спеціальних навчань військові до автоматизму відточують навички з розгортання зенітних установок і управління вогнем розрахунків.

      Особливу увагу командування військової частини звертає на інженерне обладнання вогневої позиції, її охорону і оборону, швидку зміну позиції, а також суворе дотримання заходів безпеки при бойовій стрільбі.

       

      Усе про чай: види, корисні властивості та рецепти, які вас здивують
      сьогодні
      8060
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя Операція Об'єднаних сил
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Особливий статус Донбасу: як це грає "на руку" Путіну
      Анна Калюжна 324
      сьогодні , 15:03 Хитрий Путін та хвиля протестів: топ подій, що змінили світ у 2019 році
      Анатолій Максимов 1649
      сьогодні , 13:51 "Приватбанк" не повернуть Коломойському? Що означає нова ініціатива Кабміну
      Ярослав Голобородько 1830
      сьогодні , 08:46 Новий рік 2020: найкращі ялинки світу
      856
      сьогодні , 08:00 Сергій Вовк: скандали та гучні справи судді, який посадив під варту Антоненка й Кузьменко
      Северин Трач 2958
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук