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      Бачити крізь броню: яку розробку представили для українських військових

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      На Львівщині українська компанія презентувала власну розробку системи. Вона допоможе екіпажам українських танків та бойових машин бачити усе, що відбувається навколо у доповненій реальності. Такі комплекси нині розробляють у найбоєздатніших арміях світу. І вже незабаром може з’явитися і в українських захисників.

      Усередині українського БТРа "Буцефал" наче в ігровій кімнаті. Якщо раніше екіпаж був, як незряче кошеня, тепер усе, що відбувається ззовні виводиться на екран. А шолом з окулярами доповненої реальності дає детальну картину на полі бою. Повернув голову вправо і все довкола як на долоні.

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      "Я не бачу кормову частину. А в цьому шоломі я бачу, що в мене робиться ззаду, по борту по лівому чи правому. Вмонтований навігатор, тобто напрямок руху машини, я можу собі задати маршрут", – розповів механік-водій БТР-4E Сергій Джолбунов.


      В спеціальному шоломі

      Систему розробила українська компанія "Limpid Armor", що спеціалізується на штучному інтелекті. Уся картинка з вмонтованих на броні камер передається в шолом за дві мілісекунди. А там повний круговий огляд на 360 градусів, швидкість пересування та відстань до противника.


      Камери на броні

      Цю систему можна використовувати в нічних умовах, можна вимикати повністю освітлення. Камери дуже чутливі й це неймовірна властивість для поля бою. Приховано можна здійснювати марші, наступи,
      – пояснив науковий співробітник Академії сухопутних військ Володимир Мочерад.

      Ідея комплексу виникла у керівника компанії, який воював на Сході. Там він перейнявся проблемою обмеженості броньованої техніки. На створення системи пішло три роки, але удосконалення триває досі.

      "На другому етапі ми будемо виносити оператора за межі техніки, тобто створювати систему дистанційного керування. І на третьому етапі це буде повноцінна роботизація машини для українського роботизованого комплексу", – повідомив керівник компанії "Limpid Armor" Михайло Гречухін.


      Що показують камери

      Аналоги комплексу розробляють у дев'яти країнах-членах НАТО. Вартість комплексу за словами авторів не має перевищувати 10% від вартості броньованої машини. Обладнаний бронетранспортер передадуть на тестування армії безкоштовно.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя
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