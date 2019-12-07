Видеть сквозь броню: какую разработку представили для украинских военных

На Львовщине украинская компания представила собственную разработку системы. Она поможет экипажам украинских танков и боевых машин видеть все, что происходит вокруг в дополненной реальности. Такие комплексы в настоящее время разрабатывают в боеспособных армиях мира. И уже вскоре может появиться и в украинских защитников.

Внутри украинского БТРа "Буцефал" как в игровой комнате. Если раньше экипаж был, как слепой котенок, теперь все, что происходит снаружи выводится на экран. А шлем с очками дополненной реальности дает подробную картину на поле боя. Повернул голову вправо и все вокруг как на ладони.

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"Я не вижу кормовую часть. А в этом шлеме я вижу, что у меня происходит сзади, по борту – по левому или правому. Встроенный навигатор, то есть направление движения машины, я могу себе задать маршрут", – рассказал механик-водитель БТР-4E Сергей Джолбунов.



В специальном шлеме

Систему разработала украинская компания "Limpid Armor", которая специализируется на искусственном интеллекте. Вся картинка с вмонтированных на броне камер передается в шлем за две миллисекунды. А там полный круговой обзор на 360 градусов, скорость передвижения и расстояние до противника.



Камеры на броне

Эту систему можно использовать в ночных условиях, можно выключать полностью освещение. Камеры очень чувствительны и это невероятное свойство для поля боя. Скрыто можно совершать марши, наступления,

– пояснил научный сотрудник Академии сухопутных войск Владимир Мочерад.

Идея комплекса возникла у руководителя компании, который воевал на Востоке. Там он проникся проблемой ограниченности бронированной техники. На создание системы ушло три года, но усовершенствование продолжается.

"На втором этапе мы будем выносить оператора за пределы техники, то есть создавать систему дистанционного управления. На третьем этапе это будет полноценная роботизация машины для украинского роботизированного комплекса", – сообщил руководитель компании "Limpid Armor" Михаил Гречухин.



Что показывают камеры

Аналоги комплекса разрабатывают в девяти странах-членах НАТО. Стоимость комплекса по словам авторов не должна превышать 10% бронированной машины. Оборудованный бронетранспортер передадут на тестирование армии бесплатно.