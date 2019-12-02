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      Как украсят главную елку страны: волшебные фото

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      Как украсят главную елку страны / www.rbc.ua

      Уже через две недели в столице начнутся празднования. На Софиевской и Контрактовой площадях уже традиционно будут работать рождественские ярмарки.

      Киевлян и гостей города ждут концерты известных артистов, народные гуляния и развлечения, фуд-корты, ярмарки и аж две новогодние елки.

      Интересно! Куда пойти в Киеве в декабре: афиша самых интересных событий

      Как отметили в пресс-службе Киевского городского совета, главную красавицу страны уже устанавливают именно на Софиевской площади.


      Установка главной елки страны

      Впервые в этом году она заиграет огнями на День Святого Николая 19 декабря. Дизайнеры подобрали для атрибута Нового года особые украшения, которые смогут ошеломить даже не любителей этих праздников. Организаторы отметили, что елку украсят 750 игрушек в виде конфет и четыре километра гирлянд.

      В этом году у нас две тематики — мы всегда продолжаем украинскую тему, уже была Яворовская игрушка, Мария Примаченко, в этом году — Опошня, Полтавская игрушка. И каждый год мы будем раскрывать культуру каждого региона. Вторая тема — европейская, классическая, история о Щелкунчике,
      – отметил Игорь Добруцкий.


      Как украсят главную елку страны

      Вокруг новогоднего дерева развернется восьмиконечная звезда из ярких гирлянд. Продолжатся празднования в Киеве с 14 декабря до 19 января.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины LifeStyle Новогодние праздники Дизайн
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