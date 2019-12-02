Як прикрасять головну ялинку країни: чарівні фото

Вже за два тижні у столиці розпочнуться святкування. На Софійській та Контрактовій площах вже традиційно працюватимуть різдвяні ярмарки.

Киян та гостей міста чекають концерти відомих артистів, народні гуляння й розваги, фудкорти, ярмарки та аж дві новорічні ялинки.

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Як зазначили у прес-службі Київської міської ради, головну красуню країни вже встановлюють саме на Софійській площі.



Встановлення головної ялинки країни

Вперше цьогоріч вона заграє вогнями на День Святого Миколая 19 грудня. Дизайнери підібрали для атрибута Нового року особливі прикраси, які зможуть приголомшити навіть не любителів цих свят. Організатори зазначили, що ялинку прикрасять 750 іграшок у вигляді цукерок та чотирьох кілометрів гірлянд.

Цього року у нас дві тематики — ми продовжуємо завжди українську тему, вже була Яворівська іграшка, Марія Примаченко, цього року — Опішня, Полтавська іграшка. І щороку ми будемо розкривати культуру кожного регіону. Друга тема — європейська, класична, історія про Лускунчика,

– зазначив Ігор Добруцький.



Як прикрасять головну ялинку країни

Навколо новорічного дерева розгорнеться восьмикінечна зірка з яскравих гірлянд. Триватимуть святкування у Києві від 14 грудня до 19 січня.