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      Как укрепление гривны и снижение цен на газ повлияли на госбюджет

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      Госбюджет получил 51,46 миллиарда гривен / liga.net

      Доходы общего фонда госбюджета за 11 месяцев этого года составили 93,9% от запланированного показателя. Госбюджет получил более 50 миллиардов гривен.

      Такая ситуация возникла из-за несоответствия бюджетных ожиданий и реальной ситуации, сообщили на сайте Министерства финансов.

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      Общие доходы бюджета за январь ноябрь 2019 года составляли 792,2 миллиарда гривен, а запланировано было собрать 843,66 миллиарда гривен,
      говорится в сообщении.

      Как это объясняют в Минфине

      • Укрепление гривны, низкие цены на природный газ, слабый рост импорта, падение производства табачных изделий. Такие показатели не учли в государственном бюджете на 2019 год.
      • В результате госбюджет недополучил 51,46 миллиарда гривен.
      • В то же время в ведомстве добавили, что в ноябре ситуация несколько улучшилась. В частности, Гостаможня перевыполнила план поступлений на 300 миллионов гривен.

      Согласно прогнозам экспертов и правительства, в 2020 году доллар для украинцев будет стоить примерно 27 гривен.

      мінфін гривня держбюджет
      Прогноз курса доллара до 2022 года / инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Министерство финансов Украины Тарифы на газ Газ Бюджет-2019 Деньги
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