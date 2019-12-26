Как укрепление гривны и снижение цен на газ повлияли на госбюджет
Доходы общего фонда госбюджета за 11 месяцев этого года составили 93,9% от запланированного показателя. Госбюджет получил более 50 миллиардов гривен.
Такая ситуация возникла из-за несоответствия бюджетных ожиданий и реальной ситуации, сообщили на сайте Министерства финансов.
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Общие доходы бюджета за январь – ноябрь 2019 года составляли 792,2 миллиарда гривен, а запланировано было собрать 843,66 миллиарда гривен,
– говорится в сообщении.
Как это объясняют в Минфине
- Укрепление гривны, низкие цены на природный газ, слабый рост импорта, падение производства табачных изделий. Такие показатели не учли в государственном бюджете на 2019 год.
- В результате госбюджет недополучил 51,46 миллиарда гривен.
- В то же время в ведомстве добавили, что в ноябре ситуация несколько улучшилась. В частности, Гостаможня перевыполнила план поступлений на 300 миллионов гривен.
Согласно прогнозам экспертов и правительства, в 2020 году доллар для украинцев будет стоить примерно 27 гривен.
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