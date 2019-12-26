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      Як зміцнення гривні та зниження цін на газ вплинули на держбюджет

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      Держбюджет недоотримав 51,46 мільярда гривень / liga.net

      Доходи загального фонду держбюджету за 11 місяців цього року становили 93,9% від запланованого показника. Держбюджет недоотримав понад 50 мільярдів гривень.

      Така ситуація виникла через невідповідність бюджетних очікувань та реальної ситуації, повідомили на сайті Міністерства фінансів

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      Загальні доходи бюджету за січень – листопад 2019 року становили 792,2 мільярда гривень, а заплановано було зібрати 843,66 мільярда гривень,
      – йдеться в повідомленні.

      Як це пояснюють у Мінфіні

      • Зміцнення гривні, нижчі ціни на природний газ, слабше зростання імпорту, падіння виробництва тютюнових виробів. Такі показники не врахували у державному бюджеті на 2019 рік. 
      • У результаті держбюджет недоотримав 51,46 мільярда гривень.
      • Водночас у відомстві додали, що у листопаді ситуація дещо покращилася. Зокрема, Держмитниця перевиконала план надходжень на 300 мільйонів гривень.

      Згідно з прогнозами експертів та уряду, у 2020 році долар для українців коштуватиме приблизно 27 гривень.

      мінфін гривня держбюджет
      Прогноз курсу долара до 2022 року / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Міністерство фінансів України Гроші Бюджет-2019 Газ Тарифи на газ
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