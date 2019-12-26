Як зміцнення гривні та зниження цін на газ вплинули на держбюджет

Доходи загального фонду держбюджету за 11 місяців цього року становили 93,9% від запланованого показника. Держбюджет недоотримав понад 50 мільярдів гривень.

Така ситуація виникла через невідповідність бюджетних очікувань та реальної ситуації, повідомили на сайті Міністерства фінансів.

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Загальні доходи бюджету за січень – листопад 2019 року становили 792,2 мільярда гривень, а заплановано було зібрати 843,66 мільярда гривень,

– йдеться в повідомленні.

Як це пояснюють у Мінфіні

Зміцнення гривні, нижчі ціни на природний газ, слабше зростання імпорту, падіння виробництва тютюнових виробів. Такі показники не врахували у державному бюджеті на 2019 рік.

У результаті держбюджет недоотримав 51,46 мільярда гривень.

Водночас у відомстві додали, що у листопаді ситуація дещо покращилася. Зокрема, Держмитниця перевиконала план надходжень на 300 мільйонів гривень.

Згідно з прогнозами експертів та уряду, у 2020 році долар для українців коштуватиме приблизно 27 гривень.



Прогноз курсу долара до 2022 року / інфографіка 24 каналу