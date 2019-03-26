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      Как "Укрзализныця" изменила график движения поездов из-за перехода на летнее время

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      "Укрзализныця" скорректировала график движения поездов из-за перехода Украины на летнее время
      "Укрзализныця" скорректировала график движения поездов из-за перехода Украины на летнее время / Фото из открытых источников

      В ночь с 30 на 31 марта Украина перейдет на летнее время. Поэтому "Укрзализныця" в билетах на поезда с 31 марта уже указала откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов.

      31 марта в 3:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час вперед.

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      В пресс-службе "Укрзализныци" напомнили, что путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей в понедельник 1 апреля, стоит быть внимательными и своевременно привести в соответствие время своих часов.

      В компании добавили, что все изменения были заранее внесены и согласованы с администрациями железных дорог соседних стран.

      С 31 марта 2019 года частично изменяется график движения трех скоростных поездов: № 711 Константиновка – Киев, № 724 Киев – Харьков, № 764 Одесса – Киев.

      Скоростные поезда Интерсити+:

      № 711 будет отправляться из Константиновки в 16:20 и прибывать в Киев в 23:05 с остановками на станциях Дружковка (16:31/16:32), Краматорск (16:39/16:41), Славянск (16:51/16:53), Лозовая (17:50/17:52), Красноград (18:40/18:41), Полтава-Киевская (19:43/19: 45), Миргород (20:44/20:49) и Дарница (22:49/22:51).

      № 724 будет отправляться из Киева в 13:25 и прибывать в Харьков в 18:13. На пути следования поезд будет делать остановку на станциях Дарница (13:43/13:45), Миргород (15:43/15:45), Полтава-Киевская (16:35/16:37).

      № 764 Одесса – Киев отправлением из Одессы в 05:40 и прибытием в Киев в 12:46 с остановками на станциях Подольск (07:42/07:43), Вапнярка (08:59/09:00), Жмеринка (09:54/09:56), Винница (10:30/10:32).

      Как Украина переходит на зимнее и летнее время?
      Переход на зимнее и летнее время в Украине происходит в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины". Поэтому перевод часов в Украине происходит дважды: осенью – на зимнее время и весной – на летнее время. Согласно постановлению Кабмина, весной переводят стрелки часов на час позже, а осенью – на час раньше.

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      Теги: Новости Украины Транспорт Укрзализниця
      Источник: 24 канал
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