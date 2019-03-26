Як "Укрзалізниця" змінила графік руху поїздів через перехід на літній час

У ніч з 30 на 31 березня Україна перейде на літній час. Через це "Укрзалізниця" у квитках на поїзди з 31 березня вже вказала відкоригований графік руху пасажирських та приміських поїздів.

31 березня о 3 годині за київським часом стрілки годинника буде переведено на одну годину вперед.

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У прес-службі "Укрзалізниці" нагадали, що мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей у понеділок 1 квітня, варто бути уважними та вчасно привести у відповідність час свого годинника.

У компанії додали, що усі зміни були заздалегідь внесені та узгоджені з адміністраціями залізниць сусідніх країн.

З 31 березня 2019 року частково змінюється графік руху трьох швидкісних поїздів: № 711 Костянтинівка – Київ, № 724 Київ – Харків,№ 764 Одеса – Київ.

Швидкісні поїзди Інтерсіті+:

№ 711 відправлятиметься з Костянтинівки о 16:20 та прибуватиме до Києва о 23:05 із зупинками на станціях Дружківка (16:31/16:32), Краматорськ (16:39/16:41), Слов’янськ (16:51/16:53), Лозова (17:50/17:52), Красноград (18:40-18:41), Полтава Київська (19:43/19:45), Миргород (20:44/20:49) та Дарниця (22:49/22:51).

№ 724 відправлятиметься з Києва о 13:25 та прибуватиме до Харкова о 18:13. На шляху прямування поїзд робитиме зупинку на станціях Дарниця (13:43/13:45), Миргород (15:43/15:45), Полтава Київська (16:35/16:37).

№ 764 Одеса – Київ відправленням з Одеси о 05:40 та прибуттям до Києва о 12:46 із зупинками на станціях Подільськ (07:42/07:43), Вапнярка (08:59/09:00), Жмеринка (09:54/09:56), Вінниця (10:30/10:32).

Як Україна переходить на зимовий і літній час?Перехід на зимовий і літній час в Україні відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України". Тож переведення годинника в Україні відбувається двічі: восени – на зимовий час і навесні – на літній час. Згідно з постановою Кабміну, навесні переводять стрілки годинника на годину пізніше, а восени – на годину раніше.