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      Как в 2020 году будут расти пенсии семьям погибших военных

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      В Украине вырастут пенсии для семей погибших военных / ukrinform.ua

      С 1 января пенсии семьям военнослужащих, потерявших своего кормильца, выросли до 3 тысяч 276 гривен. До конца 2020 года правительство запланировало еще два повышения, которые состоятся в июле и декабре.

      Инфографику того, как будут расти суммы пенсий для семей погибших украинских военных, в фейсбуке опубликовало Министерство социальной политики Украины.

      Интересно: Какой средний размер пенсии в Украине

      Как будут расти пенсии для семей погибших военнослужащих

      • с 1 января 2020 года – 3 тысячи 276 гривен;
      • с 1 июля 2020 года – 3 тысячи 424 гривны;
      • с 1 декабря 2020 года – 3 тысячи 538 гривен.

      мінімальна пенсія, як зростуть пенсії сім'ям загиблих війьскових
      Как будут расти пенсии для семей погибших военных

      Как в 2020 году вырастет минимальная пенсия

      В 2020 году размер минимальных пенсий будет увеличиваться, поскольку с 1 декабря возрастает размер прожиточного минимума. Правда, выплаты будут расти весьма медленно: увеличение составит 74 гривны. Таким образом после перерасчета пенсионеры будут получать 1 638 гривен вместо 1 564 гривен.

      Следующий перерасчет минимальных пенсий запланирован на 1 июля, выплаты вырастут до 1 712 гривен, впоследствии с 1 декабря 2020 года – сумма увеличится до 1 769 гривен. Наибольшее повышение пенсий ощутят те, у кого она максимальная: с 15 640 выплаты возрастут до 16 380 гривен.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Министерство социальной политики Пенсия
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