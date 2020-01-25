Як у 2020 році зростатимуть пенсії сім'ям загиблих військових

З 1 січня пенсії сім'ям військовослужбовців, які втратили свого годувальника, зросли до 3 тисяч 276 гривень. До кінця 2020 року уряд запланував ще два підвищення, які відбудуться у липні та грудні.

Інфографіку того, як зростатимуть суми пенсій для сімей загиблих українських військових у фейсбуці опублікувало Міністерство соціальної політики України. Цікаво: Який середній розмір пенсії в Україні Як зростатимуть пенсії для сімей загиблих військовослужбовців з 1 січня 2020 року – 3 тисячі 276 гривень;

з 1 липня 2020 року – 3 тисячі 424 гривні;

з 1 грудня 2020 року – 3 тисячі 538 гривень.

Як зростатимуть пенсії для сімей загиблих військових Як у 2020 році зросте мінімальна пенсія В 2020 році розмір мінімальних пенсій збільшуватиметься, оскільки з 1 грудня зростає розмір прожиткового мінімуму. Щоправда, зростатимуть виплати вельми повільно: збільшення складе 74 гривні. Таким чином після перерахунку пенсіонери отримуватимуть 1 638 гривень замість 1 564 гривень. Наступний перерахунок мінімальних пенсій заплановано на 1 липня, виплати зростуть до 1 712 гривень, згодом на 1 грудня 2020 року – сума збільшиться до 1 769 гривень. Найбільше підвищення пенсій відчують ті, у кого вона максимальна: з 15 640 виплати зростуть до 16 380 гривень.