Как в Киеве отреставрируют Дом со змеями: визуализация проекта
Памятник архитектуры в стиле модерн на улице Большой Житомирской в Киеве таки отреставрируют.
Реставрацию дома, более известного как "Дом со змеями и каштанами" на улице Большой Житомирской, 32 в Киеве согласовал Департамент охраны культурного наследия, информирует пресс-служба КГГА.
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Здание находится в частной собственности, но является памятником архитектуры и градостроительства местного значения.
Исполнитель должен уведомить департамент о начале выполнения работ в течение недели.
Дом со змеями в Киеве уже долгое время в запущенном состоянии
Что известно о "Доме со змеями"?Это четырехэтажный дом, построенный в стиле модерн в начале XX века.
Автором проекта был архитектор Игнатий Ледоховский, которого вместе с Владиславом Городецким считают основателем школы киевского модерна.
Название "Дом со змеями и каштанами" сооружение получило за скульптурные композиции в виде листьев каштанов и пресмыкающихся, которые украшают фасад здания.
Проект реставрации дома появился в сети еще год назад.
Визуализация проекта реставрации Дома со змеями в Киеве
КГГА согласовала реставрацию Дома со змеями в Киеве
Дом со змеями на Большой Житомирской в Киеве отреставрируют
Фото: Facebook/Марина Соловьева
В конце 2017-го стало известно, что меценатом и инвестором проекта выступит украинская кинодистрибьюторская компания B&H film distribution.
Ранее стало известно, во сколько обойдется реставрация Дома с химерами во дворе Администрации Президента.