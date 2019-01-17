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      Как в Киеве отреставрируют Дом со змеями: визуализация проекта

      12 Читати новину українською
      В Киеве отреставрируют Дом со змеями
      В Киеве отреставрируют Дом со змеями / Доступ к правде

      Памятник архитектуры в стиле модерн на улице Большой Житомирской в Киеве таки отреставрируют.

      Реставрацию дома, более известного как "Дом со змеями и каштанами" на улице Большой Житомирской, 32 в Киеве согласовал Департамент охраны культурного наследия, информирует пресс-служба КГГА.

      Читайте также: Во сколько обойдется ремонт Крещатика и Майдана Независимости

      Здание находится в частной собственности, но является памятником архитектуры и градостроительства местного значения.

      Исполнитель должен уведомить департамент о начале выполнения работ в течение недели.

      Будинок зі зміями реставрація Київ
      Дом со змеями в Киеве уже долгое время в запущенном состоянии

      Что известно о "Доме со змеями"?Это четырехэтажный дом, построенный в стиле модерн в начале XX века.

      Автором проекта был архитектор Игнатий Ледоховский, которого вместе с Владиславом Городецким считают основателем школы киевского модерна.

      Название "Дом со змеями и каштанами" сооружение получило за скульптурные композиции в виде листьев каштанов и пресмыкающихся, которые украшают фасад здания.

      Проект реставрации дома появился в сети еще год назад.

      Київ Будинок зі зміями проект реставрація
      Визуализация проекта реставрации Дома со змеями в Киеве​

      Будинок зі зміями реставрація Київ
      КГГА согласовала реставрацию Дома со змеями в Киеве​

      Будинок зі зміями реставрація Київ
      Дом со змеями на Большой Житомирской в Киеве отреставрируют
      Фото: Facebook/Марина Соловьева

      В конце 2017-го стало известно, что меценатом и инвестором проекта выступит украинская кинодистрибьюторская компания B&H film distribution.

      Ранее стало известно, во сколько обойдется реставрация Дома с химерами во дворе Администрации Президента.

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      Теги: История Новости недвижимости Строительство КГГА Ремонт Новости Киева Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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