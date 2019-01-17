Как в Киеве отреставрируют Дом со змеями: визуализация проекта

Памятник архитектуры в стиле модерн на улице Большой Житомирской в Киеве таки отреставрируют.

Реставрацию дома, более известного как "Дом со змеями и каштанами" на улице Большой Житомирской, 32 в Киеве согласовал Департамент охраны культурного наследия, информирует пресс-служба КГГА.

Читайте также: Во сколько обойдется ремонт Крещатика и Майдана Независимости

Здание находится в частной собственности, но является памятником архитектуры и градостроительства местного значения.

Исполнитель должен уведомить департамент о начале выполнения работ в течение недели.



Дом со змеями в Киеве уже долгое время в запущенном состоянии

Что известно о "Доме со змеями"?Это четырехэтажный дом, построенный в стиле модерн в начале XX века.



Автором проекта был архитектор Игнатий Ледоховский, которого вместе с Владиславом Городецким считают основателем школы киевского модерна.



Название "Дом со змеями и каштанами" сооружение получило за скульптурные композиции в виде листьев каштанов и пресмыкающихся, которые украшают фасад здания.

Проект реставрации дома появился в сети еще год назад.



Визуализация проекта реставрации Дома со змеями в Киеве​



КГГА согласовала реставрацию Дома со змеями в Киеве​



Дом со змеями на Большой Житомирской в Киеве отреставрируют

Фото: Facebook/Марина Соловьева

В конце 2017-го стало известно, что меценатом и инвестором проекта выступит украинская кинодистрибьюторская компания B&H film distribution.

Ранее стало известно, во сколько обойдется реставрация Дома с химерами во дворе Администрации Президента.