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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      Телеканал новостей 24 Программы Крым.Реалии
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Как в Крыму оценивают первые шаги Зеленского: мнения местных жителей

      Крым.Реалии 416 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – накануне новая Верховная рада своим решением ограничила депутатскую неприкосновенность. Части крымчан такая инициатива парламента нравится. Однако не все из них довольны первыми шагами президента Зеленского.

      Также в выпуске:

      Российский блогер Лаки Ли, которого российские полицейские задержали на фестивале в Судаке в конце августа, вышел из изолятора временного содержания в Симферополе.

      Как отличить настоящий ялтинский лук: опровержение мифов.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Новости Украины Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма Крым.Реалии
      Источник: 24 канал
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