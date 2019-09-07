Как в Крыму оценивают первые шаги Зеленского: мнения местных жителей
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – накануне новая Верховная рада своим решением ограничила депутатскую неприкосновенность. Части крымчан такая инициатива парламента нравится. Однако не все из них довольны первыми шагами президента Зеленского.
Также в выпуске:
Российский блогер Лаки Ли, которого российские полицейские задержали на фестивале в Судаке в конце августа, вышел из изолятора временного содержания в Симферополе.
Как отличить настоящий ялтинский лук: опровержение мифов.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии