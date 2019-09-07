Як у Криму оцінюють перші кроки Зеленського: думки місцевих жителів

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – напередодні нова Верховна рада своїм рішенням обмежила депутатську недоторканність. Частині кримчан така ініціатива парламенту подобається. Проте не всі з них задоволені першими кроками президента Зеленського.

Також у випуску: Російський блогер Лаки Лі, якого російські поліцейські затримали на фестивалі в Судаку наприкінці серпня, вийшов з ізолятора тимчасового утримання в Сімферополі. Як відрізнити справжню ялтинську цибулю: спростування міфів. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

Джерело: 24 канал