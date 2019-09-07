Як у Криму оцінюють перші кроки Зеленського: думки місцевих жителів
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – напередодні нова Верховна рада своїм рішенням обмежила депутатську недоторканність. Частині кримчан така ініціатива парламенту подобається. Проте не всі з них задоволені першими кроками президента Зеленського.
Також у випуску:
Російський блогер Лаки Лі, якого російські поліцейські затримали на фестивалі в Судаку наприкінці серпня, вийшов з ізолятора тимчасового утримання в Сімферополі.
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Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 канал
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