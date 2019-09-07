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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Як у Криму оцінюють перші кроки Зеленського: думки місцевих жителів

      Крим.Реалії 394 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – напередодні нова Верховна рада своїм рішенням обмежила депутатську недоторканність. Частині кримчан така ініціатива парламенту подобається. Проте не всі з них задоволені першими кроками президента Зеленського.

      Також у випуску:

      Російський блогер Лаки Лі, якого російські поліцейські затримали на фестивалі в Судаку наприкінці серпня, вийшов з ізолятора тимчасового утримання в Сімферополі.

      Як відрізнити справжню ялтинську цибулю: спростування міфів.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Україна – Росія Крим.Реалії Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 канал
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