Как в мире поддерживают медиков: впечатляющие фото и видео

Аплодисменты, детские рисунки и даже концерт на скрипке. В Украине и в мире люди выражают поддержку медикам, которые ежедневно борются с коронавирусом. Воинам в белых халатах посвящают стихи, провожают их на смену по символическому коридору уважения. Врачи, медсестры во всем мире последние месяцы напряженно работают, чтобы спасти как можно больше людей и остановить коварный вирус.

Италия

Печальную и одновременно обнадеживающую мелодию на крыше итальянской больницы исполняет Лена Йокояма.

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Так музыкант решила поддержать жителей Ломбардии и врачей, которые вырывают пациентов из тисков коронавируса.

Смотрите исполнение мелодии на крыше больницы:

"Здесь они вытягивают всех до самого последнего момента. Пациент очень часто выходит из больницы. Ты видишь как он едет домой. От этого становится очень приятно и ты понимаешь для чего здесь находишься", – рассказал медбрат, член команды украинских врачей в Италии Глеб Битюков.

Глеб и еще 19 украинских медиков – группа поддержки для коллег из Италии. Когда там не хватало рук, украинские специалисты поехали на помощь. Они каждый день видят, как людей в белых халатах поддерживают все вокруг – аплодисментами и коридором уважения.

Аплодисменты итальянским медикам:

Украина

А это уже украинцы вдохновляют медиков. Запустили флешмоб: "Верим и ждем хороших новостей".



Украинский флешмоб / Скриншот из видео

Именно известия, что пациент выздоровел с нетерпением ждет инфекционист Ольга Кобевко. Она и коллеги на передовой войны с вирусом в Черновцах, где больше всего инфицированных в Украине. Рассказала, что недавно, говорит преодолели Эверест – выписала больного после 27 дней лечения.

Что выдерживают украинские и медики со всего мира – можно увидеть из многочисленных видео и фото из соцсетей. Длительный процесс одевания защитных костюмов, следы от масок после суток дежурства, усталость и невозможность увидеть родных, чтобы не подвергать их опасности.



Следы от масок у медиков / Фото mifolyikittonline.com

Врачи работают ежедневно, не зная, подхватят ли коронавирус. Чтобы хоть немного облегчить жизнь воинов в белых халатах волонтеры помогают им добраться на работу. По всей стране неравнодушные предлагают подвезти медика.

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По официальным данным уже 932 медика подхватили коронавирус. Вместо того чтобы помогать пациентам они вынуждены сейчас находиться на самоизоляции и в больницах.



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