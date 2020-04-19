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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Як у світі дякують медикам: вражаючі фото та відео

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      Оплески, дитячі малюнки та навіть концерт на скрипці. В Україні і у світі люди висловлюють підтримку медикам, які щодня борються з коронавірусом. Воїнам у білих халатах присвячують вірші, проводжають їх на зміну символічним коридором пошани. Лікарі, медсестри у всьому світі останні місяці напружено працюють, аби врятувати якомога більше людей та зупинити підступний вірус.

      Італія

      Сумну і водночас обнадійливу мелодію на даху італійської лікарні виконує Лєна Йокояма.

      Цікаво Карантин через коронавірус послаблять США, Італія та Сербія

      Так музикант вирішила підтримати жителів Ломбардії та лікарів, які виривають пацієнтів з лещат коронавірусу.

      Дивіться виконання мелодії на даху лікарні:

      "Тут вони витягують всіх до самого останнього моменту. Пацієнт дуже часто виходить з лікарні. Ти бачиш як він їде додому. Від цього стає дуже приємно і ти розумієш для чого тут знаходишся", – розповів медбрат, член команди українських лікарів в Італії Гліб Бітюков.

      Гліб і ще 19-ро українських медиків – група підтримки для колег з Італії. Коли там бракувало рук, українські фахівці поїхали на допомогу. Вони щодня бачать, як людей в білих халатах підтримують всі навколо – оплесками та коридором пошани.

      Оплески італійським медикам:

      Україна

      А це вже українці надихають медиків. Запустили флешмоб: "Віримо і чекаємо добрих новин".


      Український флешмоб / Скриншот з відео

      Саме звісток, що пацієнт одужав з нетерпінням чекає інфекціоніст Ольга Кобевко. Вона та колеги на передовій війни з вірусом в Чернівцях, де найбільше інфікованих в Україні. Розповіла, що нещодавно, каже здолали Еверест – виписала хворого після 27 днів лікування.

      Що витримують українські і медики зі всього світу – можна побачити з чисельних відео та фото з соцмереж. Тривалий процес одягання захисних костюмів, сліди від масок після доби чергування, втома та неможливість побачити рідних, аби не наражати їх на небезпеку.


      Сліди від масок у медиків / Фото mifolyikittonline.com

      Лікарі працюють щодня, не знаючи, чи підхоплять коронавірус. Щоб хоч трошки полегшити життя воїнів в білих халатах волонтери допомагають їм дістатися на роботу. По всій країні небайдужі пропонують підвезти медика.

      Важливо В Україні близько тисячі медпрацівників захворіли на коронавірус

      За офіційними даними вже 932 медики підхопили коронавірус. Замість того щоби допомагати пацієнтам вони змушені нині перебувати на самоізоляції та в лікарнях.


      Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
       

      Автор: Дарія Феденко
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини України
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