Как в разных областях Украины справляются с непогодой: фото и видео

23 января Киев юга страдал от пробок, общественный транспорт ездил с серьезными задержками. Заснежило и другие регионы Украины.

Самая сложная ситуация – в центре и на юге страны.

Читайте также: Аэропорты отменяют рейсы, движение транспорта ограничено: как столица переживает аномальные снегопады

Киев

Заметать в столице начало еще утром. Однако это не заставило большинство водителей города оставить авто дома и пересесть на общественный транспорт. На дорогах образовались огромные пробки. В центре Киева уборочной техники было достаточно лишь в первой половине дня.



После обеда на дорогах столицы образовалась сплошная опасная "каша"

Винница

Еще с ночи в усиленном режиме работают винницкие коммунальщики: там выпало рекордное количество снега – 20 сантиметров. Не обошлось и без транспортного коллапса, произошло несколько ДТП.



Движение трамваев в Виннице – заблокирован

Черкасская область

На Черкасщине с самого утра запретили движение грузовиков и общественного транспорта. Не пускают их на дороги государственного значения: Киев–Одесса и Стрый–Тернополь–Кропивницкий–Знаменка. Спасатели не советуют выезжать и водителям легковых автомобилей.

Из-за непогоды на дорогах образовались пробки, кое-где из снежных заносов машины вытаскивают спасатели. Хоть снегоуборочная техника и работает, однако из-за сильных метелей полностью коммунальщики расчистить дороги не могут.



Снегоочистительная техника в Черкасской области не справляется с непогодой

Житомирщина

Не утихает непогода и в Житомирской области. Жителям Житомира пришлось преодолевать сугробы, чтобы добраться утром на работу, Расчетливые водители ездят со скоростью не большей, чем 20 километров в час – чтобы не наделать беды на скользких дорогах. Не лучше ситуация и в области. На трассе Выступовичи–Житомир снегоуборочная техника даже не доехала.



Трасса Виступовичи–Житомир

Карпаты

Замело и Карпаты, температура воздуха там достигает до 10 градусов мороза. Немало туристов активно публикуют видео и фотографии заснеженных гор. Тем временем синоптики призывают их быть осторожными, ведь в горах сохраняется опасность схода лавин.



Высота снега в Карпатах местами достигает более 2 метров

К слову, в четверг, 24 января, погода в Украине также будет морозной и на отдельных территориях снежной. На Востоке, Юге и в большинстве центральных областей страны следует ожидать мокрый снег с дождем.