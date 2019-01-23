Аэропорты отменяют рейсы, движение транспорта ограничено: как столица переживает аномальные снег

Украину аномально засыпает снегом, который не прекращается уже целый день. Сильные снегопады привели к транспортному коллапсу в центральных и южных областях страны. Например, в Виннице за ночь намело 20 сантиметров снега.

Об этом в прямом эфире рассказал корреспондент 24 канала Евгений Назаренко.

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По состоянию на 18:00 движение во многих районах города затруднено. Снегоуборочная техника работает, но дороги ничем не посыпают, на дорогах гололедица. Сейчас уборочной техники много, однако утром, 23 января, ее почти не было.

Схема пробок в Киеве

Наиболее затруднено движение у мостов и на левом берегу – сейчас въехать туда почти невозможно. За минувшие сутки из-за непогоды случилось уже 235 аварий. К слову, это почти четверть от всех аварий на территории Украины.

Кроме того, сейчас крайне тяжелая ситуация в Киевской области. Почти на всех въездах в город очень много снега, который еще не убрали. Киевская областная комиссия по вопросам безопасности и чрезвычайных ситуаций ограничила движение грузовых, крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств. В частности на въезде в город Киев и на отдельных участках дорог общего пользования Киевщины.

Из-за непогоды в аэропорту отменили большинство рейсов, некоторые из них задерживаются. В основном от нескольких минут до двух часов. Многие самолеты кружат над аэропортом в ожидании пока почистят взлетные полосы.

Аэропорт "Борисполь" отменил несколько рейсов

Напомним, ранее синоптики сообщили, что в Украину возвращается зимняя непогода. В большинстве областей 23-24 января синоптики прогнозируют сильные снегопады, метели, дождь, гололед и порывы ветра. В Киеве и области днем 23 января будет падать сильный снег, метели и шквалы ветра до 15-20 метров за секунду.