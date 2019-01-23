Аеропорти скасовують рейси, рух транспорту обмежений: як столиця переживає аномальні снігопади

Україну аномально засипає снігом, який не припиняється вже цілий день. Сильні снігопади призвели до транспортного колапсу у центральних та південних областях країни. Наприклад, у Вінниці за ніч намело 20 сантиметрів снігу.

Про це у прямому ефірі розповів кореспондент 24 каналу Євген Назаренко.

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Станом на 18:00 рух у багатьох районах міста ускладнений. Снігоприбиральна техніка працює, але дороги нічим не посипають, на дорогах ожеледиця. Наразі прибиральної техніки багато, проте зранку, 23 січня, її майже не було.



Схема заторів у Києві

Найбільш ускладнений рух біля мостів та на Лівому березі – наразі в'їхати туди майже неможливо. За минулу добу через негоду трапилося вже 235 аварій. До слова, це майже чверть від усіх аварій на території України.

Орім того, вкрай важка ситуація у Київській області. Майже на всіх в'їздах у місто дуже багато снігу, який ще не прибрали. Київська обласна комісія з питань безпеки та надзвичайних ситуацій обмежила рух вантажних, великогабаритних та великовагових транспортних засобів. Зокрема на в'їзді до міста Київ та на окремих ділянках доріг загального користування Київщини.

Через негоду в аеропорту скасували більшість рейсів, деякі з них затримуються. Переважно від кількох хвилин до двох годин. Багато літаків кружляють над аеропортом в очікуванні поки почистять злітні смуги.



Аеропорт "Бориспіль" скасував декілька рейсів

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що в Україну повертається зимова негода. У більшості областей 23-24 січня синоптики прогнозують сильні снігопади, хуртовини, дощ, ожеледицю та шквали вітру. У Києві та області вдень 23 січня буде падати сильний сніг, хуртовини та шквали вітру до 15-20 метрів за секунду.