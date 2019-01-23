20:04
23 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кого Путін відправить у космос. Картографічний кримінал
      Вєсті Кремля
      22:52, 22 січня
      Вєсті.UA: Еволюція Бойка від шістки до тринадцятки. Інтерв'ю возгордоненого Луценка
      Вєсті.UA
      19:38, сьогодні
      Мільйони на вітер: хто у Дніпрі відмиває гроші, цинічно прикриваючись АТОвцями
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Аеропорти скасовують рейси, рух транспорту обмежений: як столиця переживає аномальні снігопади

      220 Читать новость на русском

      Україну аномально засипає снігом, який не припиняється вже цілий день. Сильні снігопади призвели до транспортного колапсу у центральних та південних областях країни. Наприклад, у Вінниці за ніч намело 20 сантиметрів снігу.

      Про це у прямому ефірі розповів кореспондент 24 каналу Євген Назаренко. 

      Читайте також: На дорогах України обмежено рух транспорту через снігопади: перелік областей

      Станом на 18:00 рух у багатьох районах міста ускладнений. Снігоприбиральна техніка працює, але дороги нічим не посипають, на дорогах ожеледиця. Наразі прибиральної техніки багато, проте зранку, 23 січня, її майже не було.


      Схема заторів у Києві

      Найбільш ускладнений рух біля мостів та на Лівому березі – наразі в'їхати туди майже неможливо. За минулу добу через негоду трапилося вже 235 аварій. До слова, це майже чверть від усіх аварій на території України. 

      Орім того, вкрай важка ситуація у Київській області. Майже на всіх в'їздах у місто дуже багато снігу, який ще не прибрали. Київська обласна комісія з питань безпеки та надзвичайних ситуацій обмежила рух вантажних, великогабаритних та великовагових транспортних засобів. Зокрема на в'їзді до міста Київ та на окремих ділянках доріг загального користування Київщини.

      Через негоду в аеропорту скасували більшість рейсів, деякі з них затримуються. Переважно від кількох хвилин до двох годин. Багато літаків кружляють над аеропортом в очікуванні поки почистять злітні смуги. 

      Аеропорт
      Аеропорт "Бориспіль" скасував декілька рейсів

      Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що в Україну повертається зимова негода. У більшості областей 23-24 січня синоптики прогнозують сильні снігопади, хуртовини, дощ, ожеледицю та шквали вітру. У Києві та області вдень 23 січня буде падати сильний сніг, хуртовини та шквали вітру до 15-20 метрів за секунду.

      Теги: Негода в Україні Новини України Сніг в Україні Київ замело снігом Транспорт Укравтодор Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
      сьогодні , 20:03 Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
      Ірина Полицька 88827
      Кому заважає Книга відгуків і пропозицій
      сьогодні , 19:01 Кому заважає Книга відгуків і пропозицій
      Ірина Поліщук 160
      Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      сьогодні , 17:54 Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      Яніна Ткачук 4276
      Be in trend: словничок fashion-термінів
      сьогодні , 18:00 Be in trend: словничок fashion-термінів
      Юлія Турелик 205
      Як "прокол" Зеленського вплине на його рейтинги
      сьогодні , 17:30 Як "прокол" Зеленського вплине на його рейтинги
      Крістіна Бердинських 2214
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       сьогодні , 07:02
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату
       3 грудня 2018 , 13:00
      Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"
       3 грудня 2018 , 16:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук