Как в Тернополе ловят поджигателей травы: эффективный метод

В Тернополе поджигателей сухой травы и листьев ищут квадрокоптером с высоты птичьего полета. Как только нарушителя обнаруживают – инспекторы сразу едут и составляют админпротокол.

Камера с высоты птичьего полета фиксирует, где именно жители взялись жечь листья.

К слову: Почему нельзя курить листья и траву и какое за это наказание

"Фотоматериалы можно сохранить сразу на телефон, а видеоматериалы хранятся или на накопителе самого квадрокоптера, или на флеш-памяти", – пояснил начальник управления муниципальной инспекции Тернополя Игорь Максим.

Инспекторы рассказали, что чаще всего листья жгут в частных усадьбах, туда и обращают наибольшее внимание. После этого обычно на поджигателя составляют протокол о административном правонарушении.

Справка! Статья 77 Кодекса Украины об административных правонарушениях указывает, что за самовольное сжигание сухой растительности или ее остатков налагается штраф в размере от 170 до 340 гривен. А статья 82 предостерегает, что за нарушение правил хранения, размещения, утилизации и использования отходов штраф достигает 1700 гривен.

К слову, с 1 ноября муниципальная инспекция будет следить и за браконьерами. Патрулировать будут на Тернопольском пруду. Это поможет спасти рыбу во время зимовки от недобросовестных рыбаков.



Почему нельзя сжигать листья

Альтернатива сжиганию стерни

Специалисты считают, что сжигание стерни – это пережиток прошлого. Они отметили, что в настоящее время альтернативой этому является компостирование. Подготовить органическое удобрение – не сложно:

выкопайте яму глубиной 0,5 метра и шириной 1,5 метра; сгребите листья равномерно пересыпая их землей; залейте все водой и накройте слоем земли толщиной 10-20 сантиметров; в течение лета перемешивайте; компост готов, когда превратился в однородную рассыпчатую массу.



Компостирование

Впоследствии такое органическое удобрение можно использовать для вазончиков овощных грядок.