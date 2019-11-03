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      Как в Тернополе ловят поджигателей травы: эффективный метод

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      В Тернополе поджигателей сухой травы и листьев ищут квадрокоптером с высоты птичьего полета. Как только нарушителя обнаруживают – инспекторы сразу едут и составляют админпротокол.

      Камера с высоты птичьего полета фиксирует, где именно жители взялись жечь листья.

      К слову: Почему нельзя курить листья и траву и какое за это наказание

      "Фотоматериалы можно сохранить сразу на телефон, а видеоматериалы хранятся или на накопителе самого квадрокоптера, или на флеш-памяти", – пояснил начальник управления муниципальной инспекции Тернополя Игорь Максим.

      Инспекторы рассказали, что чаще всего листья жгут в частных усадьбах, туда и обращают наибольшее внимание. После этого обычно на поджигателя составляют протокол о административном правонарушении.

      Справка! Статья 77 Кодекса Украины об административных правонарушениях указывает, что за самовольное сжигание сухой растительности или ее остатков налагается штраф в размере от 170 до 340 гривен. А статья 82 предостерегает, что за нарушение правил хранения, размещения, утилизации и использования отходов штраф достигает 1700 гривен.

      К слову, с 1 ноября муниципальная инспекция будет следить и за браконьерами. Патрулировать будут на Тернопольском пруду. Это поможет спасти рыбу во время зимовки от недобросовестных рыбаков.

      спалювання листя
      Почему нельзя сжигать листья

      Альтернатива сжиганию стерни

      Специалисты считают, что сжигание стерни – это пережиток прошлого. Они отметили, что в настоящее время альтернативой этому является компостирование. Подготовить органическое удобрение – не сложно:

      1. выкопайте яму глубиной 0,5 метра и шириной 1,5 метра;
      2. сгребите листья равномерно пересыпая их землей;
      3. залейте все водой и накройте слоем земли толщиной 10-20 сантиметров;
      4. в течение лета перемешивайте;
      5. компост готов, когда превратился в однородную рассыпчатую массу.

      спалювання трави
      Компостирование

      Впоследствии такое органическое удобрение можно использовать для вазончиков овощных грядок.

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      Автор: Андриана Строцкая
      Теги: Новости Украины Тернополь Экология Пожар
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